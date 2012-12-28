В Липецком зоопарке спасли новорождённого детёныша летучей мыши

Истощённого детёныша выхаживали целый месяц.

В Липецком зоопарке спасли новорожденного детёныша летучей мыши, которого привезли из села Преображеновка 1 июля.Как сообщает Telegram-канал зоопарка, детёныша возрастом всего 8-9 дней нашли в истощённом состоянии и привезли в зверинец неравнодушные жители области. Целый месяц специалисты зоопарка кормили и лечили мышонка, учили его летать, следили за его ростом, весом и физическим состоянием.Детёнышу требовалось молочное вскармливание специальными смесями, прогрев, лечение от паразитов. Когда мышь оправилась и достигла необходимых физических показателей (таких, как возраст, рост, размер, вес, осваивание манёвренного полёта, пробуждённый охотничий инстинкт и полный переход на пищу насекомыми) сотрудники зоопарка выпустили самку двухцветного кожана в природу, в место обитания колоний летучих мышей.С 2024 года Липецкий зоопарк участвует в программе Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов по охране и реабилитации летучих мышей. В мае 2025 сотрудники уже выпустили в природу четыре особи, которые были обнаружены беззащитными в зимнее время.