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сегодня, 09:30
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В Липецком зоопарке спасли новорождённого детёныша летучей мыши

Истощённого детёныша выхаживали целый месяц.

В Липецком зоопарке спасли новорожденного детёныша летучей мыши, которого привезли из села Преображеновка 1 июля.

Как сообщает Telegram-канал зоопарка, детёныша возрастом всего 8-9 дней нашли в истощённом состоянии и привезли в зверинец неравнодушные жители области. Целый месяц специалисты зоопарка кормили и лечили мышонка, учили его летать, следили за его ростом, весом и физическим состоянием.

Детёнышу требовалось молочное вскармливание специальными смесями, прогрев, лечение от паразитов. Когда мышь оправилась и достигла необходимых физических показателей (таких, как возраст, рост, размер, вес, осваивание манёвренного полёта, пробуждённый охотничий инстинкт и полный переход на пищу насекомыми) сотрудники зоопарка выпустили самку двухцветного кожана в природу, в место обитания колоний летучих мышей.

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С 2024 года Липецкий зоопарк участвует в программе Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов по охране и реабилитации летучих мышей. В мае 2025 сотрудники уже выпустили в природу четыре особи, которые были обнаружены беззащитными в зимнее время.
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Комментарии (3)

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Александр Н.
9 минут назад
Спасибо за доброту.
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Эфа
27 минут назад
Уникальные животные! Справляются со всеми болезнями кроме бешенства и являются прекрасными переносчиками таких опасных для человека как бешенство, вирус Марбурга, вирус Эболы, генипавирусы (Нипах и Хендра) и коронавирусы (SARS-CoV и SARS-CoV-2).
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Лиза
сегодня, 09:49
Спасибо большое сотрудникам зоопарка за помощь летучему мышонку.
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