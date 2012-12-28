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48 минут назад
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Четверо мошенников из Самары выманивали у липчан деньги под предлогом замены счётчиков

А одного подозревают ещё и в краже денег у 86-летней пенсионерки.

Липецкие полицейские задержали четверых жителей Самары в возрасте от 26 до 44 лет, которые выманивали у липчан деньги под предлогом замены водяных счётчиков. Об этом сообщает «МВД-Медиа».

По данным следствия, подозреваемые украли в местном строительном гипермаркете шесть приборов для измерения и учёта объёма потреблённой воды, а затем стали обходить многоквартирные дома и предлагать пенсионерам услугу по замене счётчиков, представляясь работниками специализированной организации. Таким образом сообщники незаконно поменяли счётчики в двух квартирах и убедили пенсионеров отдать им за свою услугу в общей сложности 23 тысячи рублей.

Также один из подозреваемых похитил из шкафа 86-летней пенсионерки 15 тысяч рублей. Когда хозяйка отвлеклась, мужчина украл деньги и выбежал из квартиры.

По фактам кражи и мошенничества возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 159 УК РФ. Двое подозреваемых – 44-летний мужчина и 31-летняя женщина арестованы. Ещё двум участникам группы на время следствия избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
мошенничество
кража
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Люда
10 минут назад
Работать честно не хотят а кушать хочется вот и обманывают людей
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Александр Н.
11 минут назад
Будут теперь на зоне счётчики менять.
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