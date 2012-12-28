Что творится в липецком футболе!? «Металлург» побеждает, толпы болельщиков возвращаются на трибуны
Сегодня в Липецке: на маршрут выйдут большие автобусы, горожане рассказали, что им мешает быть здоровыми
Что творится в липецком футболе!? «Металлург» побеждает, толпы болельщиков возвращаются на трибуны
Происшествия
176
48 минут назад
2
Четверо мошенников из Самары выманивали у липчан деньги под предлогом замены счётчиков
А одного подозревают ещё и в краже денег у 86-летней пенсионерки.
По данным следствия, подозреваемые украли в местном строительном гипермаркете шесть приборов для измерения и учёта объёма потреблённой воды, а затем стали обходить многоквартирные дома и предлагать пенсионерам услугу по замене счётчиков, представляясь работниками специализированной организации. Таким образом сообщники незаконно поменяли счётчики в двух квартирах и убедили пенсионеров отдать им за свою услугу в общей сложности 23 тысячи рублей.
Также один из подозреваемых похитил из шкафа 86-летней пенсионерки 15 тысяч рублей. Когда хозяйка отвлеклась, мужчина украл деньги и выбежал из квартиры.
По фактам кражи и мошенничества возбуждены уголовные дела по статьям 158 и 159 УК РФ. Двое подозреваемых – 44-летний мужчина и 31-летняя женщина арестованы. Ещё двум участникам группы на время следствия избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
0
0
0
0
1
Комментарии (2)