Сегодня в Липецке: на маршрут выйдут большие автобусы, горожане рассказали, что им мешает быть здоровыми
Что творится в липецком футболе!? «Металлург» побеждает, толпы болельщиков возвращаются на трибуны
Сегодня в Липецке: на маршрут выйдут большие автобусы, горожане рассказали, что им мешает быть здоровыми
Говорит Липецк
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сегодня, 14:04
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Что вы не успели сделать этим летом?
Уже меньше чем через месяц наступит осень, у липчан еще полно дел, намеченных на лето.
Кто-то не доделал ремонт дома, кто-то не насиделся за компьютером и не наобщался с друзьями, а кто-то не успел накопить на мечту — путешествие.
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