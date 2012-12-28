Уже меньше чем через месяц наступит осень, у липчан еще полно дел, намеченных на лето.

Что вы не успели сделать этим летом? Поинтересовались мы на улице. Самым популярным ответом было — отдохнуть, съездить на море.Кто-то не доделал ремонт дома, кто-то не насиделся за компьютером и не наобщался с друзьями, а кто-то не успел накопить на мечту — путешествие.