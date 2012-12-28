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В выходные в районе Дикого отключат холодную воду
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сегодня, 18:04

В выходные в районе Дикого отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

2 августа, в субботу ремонт сетей затронет жителей улицы Железнодорожной – холодной воды не будет с 10:00 и до окончания работ.
3 августа, в воскресенье без холодной воды останутся жители района Дикого и частично – участка Коровино-Сырский Рудник.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 10 по улице Котовского, № 14 по улице Пролетарской, в частном секторе улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 2-й Крымской, 1-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, Урожайной, переулка Кочубея.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

Также 2 августа, в субботу, плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 12:00 обесточат дома №№ 9а, 19 по улице Зегеля, №№ 1, 1а на площади Плеханова, №№ 1б, 3 по улице Плеханова, № 4 по улице Нижней Логовой.
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