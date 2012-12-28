У 59% проверенных в ходе рейда липецких таксистов выявили нарушения

Пятеро ездили без ремней, один водитель вообще не имел права управлять автомобилем, восемь водителей не прошли предрейсовый медицинский осмотр.

Сотрудники Госавтоинспекции Липецка подвели итоги двухдневного профилактического мероприятия «Такси». По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, группы из автоинспекторов, сотрудников технического надзора и участковых дежурили на оживленных перекрестках Липецка и останавливали для проверки все автомобили такси в зоне видимости. Проверялось состояние водителя, наличие необходимых документов, внесение изменений в конструкцию автомобиля.«Всего за два дня было проверено 39 водителей, у 23 из них найдены нарушения и составлены административные материалы. Пятеро ездили, не пристегнувшись ремнем безопасности, один передвигался на автомобиле, в конструкцию которого были внесены изменения без согласования Госавтоинспекцией, еще один водитель вообще не имел права управлять автомобилем, 8 водителей не прошли предрейсовый медицинский осмотр, у одного не было страхового полиса, у шестерых — технического осмотра. По итогам проверок были привлечены к ответственности не только водители но и должностные лица, владельцы автомобилей», — сообщает пресс-служба полиции.