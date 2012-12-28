Происшествия
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33 минуты назад
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У 59% проверенных в ходе рейда липецких таксистов выявили нарушения
Пятеро ездили без ремней, один водитель вообще не имел права управлять автомобилем, восемь водителей не прошли предрейсовый медицинский осмотр.
«Всего за два дня было проверено 39 водителей, у 23 из них найдены нарушения и составлены административные материалы. Пятеро ездили, не пристегнувшись ремнем безопасности, один передвигался на автомобиле, в конструкцию которого были внесены изменения без согласования Госавтоинспекцией, еще один водитель вообще не имел права управлять автомобилем, 8 водителей не прошли предрейсовый медицинский осмотр, у одного не было страхового полиса, у шестерых — технического осмотра. По итогам проверок были привлечены к ответственности не только водители но и должностные лица, владельцы автомобилей», — сообщает пресс-служба полиции.
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