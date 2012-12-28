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204
33 минуты назад
6

У 59% проверенных в ходе рейда липецких таксистов выявили нарушения

Пятеро ездили без ремней, один водитель вообще не имел права управлять автомобилем, восемь водителей не прошли предрейсовый медицинский осмотр.

Сотрудники Госавтоинспекции Липецка подвели итоги двухдневного профилактического мероприятия «Такси». По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, группы из автоинспекторов, сотрудников технического надзора и участковых дежурили на оживленных перекрестках Липецка и останавливали для проверки все автомобили такси в зоне видимости. Проверялось состояние водителя, наличие необходимых документов, внесение изменений в конструкцию автомобиля.

«Всего за два дня было проверено 39 водителей, у 23 из них найдены нарушения и составлены административные материалы. Пятеро ездили, не пристегнувшись ремнем безопасности, один передвигался на автомобиле, в конструкцию которого были внесены изменения без согласования Госавтоинспекцией, еще один водитель вообще не имел права управлять автомобилем, 8 водителей не прошли предрейсовый медицинский осмотр, у одного не было страхового полиса, у шестерых — технического осмотра. По итогам проверок были привлечены к ответственности не только водители но и должностные лица, владельцы автомобилей», — сообщает пресс-служба полиции.
такси
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Комментарии (6)

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Сначала новые
@
19 минут назад
И где им медицинский осмотр проходить перед рейсом? На дому? Тогда у всех автолюбителей спрашивайте ежедневный медосмотр.
Ответить
Какой
21 минуту назад
Предрейсовый осмотр , что за сказки?
Ответить
если
28 минут назад
проверять систематически, то, глядишь, и порядок был бы. А если устраивать "рейды" с предупреждением за 3 дня, то так и будут нарушать.
Ответить
Ель Сибирская
10 минут назад
Часть таксистов уйдут, остальные увеличат цены за такси в 2 раза.
Ответить
Ой, ну не надо...
5 минут назад
Часть таксистов уйдут, остальные увеличат цены за такси в 2 раза. Уже десять лет пугаете этим, а таксистов все больше и больше
Ответить
й
30 минут назад
Прекращайте кошмарить самозанятых.
Ответить
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