Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
Происшествия
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сегодня, 15:04
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34-летний ельчанин обокрал дом своей бывшей девушки
На дело он приехал на такси.
По данным следствия, 34-летний мужчина проезжал мимо дома своей бывшей сожительницы на такси и увидел, что не горит свет, а значит хозяйки нет дома. Тогда он решил обокрасть бывшую.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемый для конспирации остановил машину у соседнего дома и попросил таксиста подождать его. Мужчина зашел к соседу, которому сказал, что хочет помириться со свой бывшей девушкой и попросил пройти через его двор к её дому. А там через незакрытую дверь со двора он прошел в дом и похитил строительные инструменты брата девушки, делавшего ремонт в ее доме.
С похищенными инструментами мужчина уехал на такси к себе домой. Инструменты мужчина успел продать — но покупателя нашли и всё изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой — шесть лет лишения свободы.
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