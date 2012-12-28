34-летний ельчанин обокрал дом своей бывшей девушки

На дело он приехал на такси.

В Ельце раскрыта кража из дома строительных инструментов на 21 000 рублей.По данным следствия, 34-летний мужчина проезжал мимо дома своей бывшей сожительницы на такси и увидел, что не горит свет, а значит хозяйки нет дома. Тогда он решил обокрасть бывшую.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, подозреваемый для конспирации остановил машину у соседнего дома и попросил таксиста подождать его. Мужчина зашел к соседу, которому сказал, что хочет помириться со свой бывшей девушкой и попросил пройти через его двор к её дому. А там через незакрытую дверь со двора он прошел в дом и похитил строительные инструменты брата девушки, делавшего ремонт в ее доме.С похищенными инструментами мужчина уехал на такси к себе домой. Инструменты мужчина успел продать — но покупателя нашли и всё изъяли.Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража», максимальная санкция которой — шесть лет лишения свободы.