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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: дни рождения инквизитора, святого мученика и Гарри Поттера, не так много горожан пропадут без работы

В последний день июля нас ждут выставки и кинопремьеры.

Жарко и сухо

Днём воздух в Липецке прогреется до 28-30 градусов, обойдется без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до конца ремонта перекроют холодную воду:

- ул. 50 лет НЛМК, 1, 1а, вл. 2, 3, 3а, 4г, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 23, 24, 24а, 33а;
- ул. Игнатьева, 30, 32;
- ул. Калинина, 1б;
- ул. Липовская, 1а, 3, 3/2, 3/3, 5, 5/2.
- ул. Лутова, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18;
- ул. Неделина, 2, 2а, 2в, 2г, вл. 2в, 2 корп. 1, 4, 4а, 4г, 4в, 6а;
- ул. Семашко, 21, 25, 25/2;
- ул. Скороходова, 19, 21, 23, 25.

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Отключение света

С 09:00 до 17:00 без электричества будут скучать жители Ссёлок по адресам:

- ул. 1 Мая;
- ул. 300-летия флота России;
- ул .Адмирала Апраксина ;
0 ул. Гагарина;
- ул. Грибная, 4, 44;
- ул. Кирова;
- ул. Космонавтов;
- ул. Краеведческая;
- ул. Ленина;
- ул. Лесная;
- ул. Набережная;
- ул. Провинциальная;
- ул. Пушкина;
- ул. Советская;
- ул. Учительская.

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Свет погаснет и в садоводчестве «Цементник».

Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


День Святого…

В православной традиции сегодня День святого мученика Емилиана Доростольского, пострадавшего за веру в IV веке при императоре Юлиане Отступнике.

Емилиан – не очень смиренный святой, он не соглашался подставлять вторую щёку. Когда император Рима приказал казнить христиан, Емилиан в знак протеста разгромил языческое капище, разбил идолов и опрокинул алтари. Когда начались поиски виновного, он добровольно признался в содеянном и принял мученическую смерть с молитвой на устах. По церковным канонам сегодня нельзя переехать, ходить в баню и начинать романтические отношения.

В католичестве сегодня вспоминают Игнатиуса Лойолу, который в 1534 году основал «Общество Иисуса» (Society of Jesus), более известное, как орден иезуитов. Лойола – тоже святой.

А ещё сегодня празднуют День сахарной ваты, День стажёра и День дворняги. 31 июля празднуют день рождения Гарри Поттера, а также его создательницы – британской писательницы Джоан Роулинг.

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Как известно, главный герой и создательница романов отмечают рождение в один день. Совпадение? Не думаю!

Выставка всё

Сегодня последний день выставки в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) «По дороге к мастерству» (6+).

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Фото vk.com

На ней представлены работы воспитанников студии изобразительного искусства из 72-й школы Липецка, которых учит мастерству работы с кистью педагог Елена Безрядина. Увидеть их ещё можно сегодня с 10:00 до 18:00.

Живопись из елецкого музея

А в Доме мастера (ул. Ленина, 2) продолжает работу экспозиция «Живопись и графика второй половины ХХ века» из фондов Елецкого городского краеведческого музея (0+).

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В.Сорокин. Вид на Торговую площадь Ельца, 1948 г. vk.com/museum_vs_sorokina

Она будет работать аж до 20 августа. Сходить можно ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 19:00.

Путешествия, диван, хобби

21% липчан заявили SuperJob, что при отсутствии необходимости работать они бы в первую очередь отправились путешествовать.

16% респондентов уделили бы больше внимания своим хобби, а 8% предпочли бы просто отдыхать. По 8% респондентов занялись бы домашним хозяйством, благотворительностью или спортом. 6% выбрали бы саморазвитие, по 5% — воспитание детей или внуков, получение образования. 4% отправились бы на дачу, 3% посвятили бы время чтению. Живопись, ремонт и другие любимые занятия привлекли бы по 2%. По 1% выбрали бы сочинительство, музыку, изучение иностранных языков и/или заботу о здоровье.

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А вот совсем не мыслят себя без работы 12% горожан: «Все равно работал бы — с моими знаниями не работать глупо»; «Нашел бы подработку, не могу сидеть без дела». Еще 6% открыли бы свое дело.

Кинопремьеры

В четверг главное культурное событие – выход на экраны нескольких новых фильмов.

«Мой папа медведь». Россия, 2025. Семейный. Режиссёр Макс Максимов (6+).

Лесные приключения непослушной девочки и ее отца, который превратился в мишку косолапого.

В ролях: Роман Курцын, Зоя Бербер, Александр Головин.


«Рыжая Соня». США, 2025. Боевик, фэнтези. Режиссёр М.Дж.Бассетт (18+)

Соня — воин, последний представитель своего народа и хранительница магии в волшебном лесу. Император Дрейган покоряет мир с помощью науки и современных технологий. Его войска берут Соню в плен и отправляют на арену – теперь она гладиатор, участница самых зрелищных и жестоких боёв. Чтобы обрести свободу, ей предстоит пройти множество поединков и суровые испытания.

В ролях: Матильда Анна Ингрид Лутс, Роберт Шиен, Уоллис Дэй.


«Фантастическая четвёрка: Первые шаги». США, 2025. Фантастика, боевик. Режиссёр Мэтт Шекман (18+).

Знаменитый супергеройский квартет противостоит инопланетному захватчику Галактусу.

В ролях: Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн.

Дорогие липчане! Вот и пролетел второй летний месяц. Время движется словно в убыстренном темпе, а новости льются рекой и многие из низ никак нельзя упустить. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!

Сегодня в Липецке
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