Сегодня в Липецке: дни рождения инквизитора, святого мученика и Гарри Поттера, не так много горожан пропадут без работы

В последний день июля нас ждут выставки и кинопремьеры.

Днём воздух в Липецке прогреется до 28-30 градусов, обойдется без существенных осадков.















- ул. Скороходова, 19, 21, 23, 25.















- ул. Учительская.















А ещё сегодня празднуют День сахарной ваты, День стажёра и День дворняги. 31 июля празднуют день рождения Гарри Поттера, а также его создательницы – британской писательницы Джоан Роулинг.











Как известно, главный герой и создательница романов отмечают рождение в один день. Совпадение? Не думаю!





Сегодня последний день выставки в Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) «По дороге к мастерству» (6+).













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А в Доме мастера (ул. Ленина, 2) продолжает работу экспозиция «Живопись и графика второй половины ХХ века» из фондов Елецкого городского краеведческого музея (0+).









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