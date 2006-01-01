Сегодня в Липецке: некомпетентность начальства, низкая зарплата, сплетни коллег – горожане рассказали о своей работе
В центральной части Липецка, 9-м микрорайоне и частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об избиении мальчика в детском лагере Грязинского района
51-летняя женщина под предлогом дополнительного заработка лишилась почти 400 тысяч рублей
Липецкая вечЁрка: умерший у магазина, халатные сотрудники колонии и ЧП с ассенизаторской машиной
Спорт
116
сегодня, 20:05
Новобранец «Металлурга» выбрал номер легендарных игроков
Сегодня «сталевары» объявили об очередном подписании.
Бурыкин тренировался с командой с первых дней после выхода из небольшого недельного отпуска в паузе во время чемпионата. Сыграл один тайм в контрольном матче в Тамбове (0:2) и оказался единственным из приехавших на просмотр, кому главный тренер Дмитрий Бугаков не указал на дверь.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ФК «Металлург», контракт с «молодым и перспективным» заключён на полтора года – до декабря 2026.
Уроженец Белгородской успел получить футбольное образование в «Салюте», подмосковном «Мастер-Сатурне» и тольяттинской Академии им. Ю.Коноплёва. В 2023 году за команду «Акрон Академия Коноплёва» провёл 13 игр в Молодёжной лиге против ЦСКА, столичного «Динамо», «Ростова», «Рубина» и т.д. В 2024 году вернулся в Белгород, тренировался с основой «Салюта», дебютировал на взрослом уровне 21 августа прошлого года, выйдя на замену в игре на Кубок России с тамбовским «Спартаком» - 4:2.
Салютовский новичок на тренировке
Дебютировать Бурыкин может уже в ближайшем матче, который наша команда проведёт 2 августа на своём поле с волгоградским «Ротором-2». Начало в 17:00.
0
0
0
0
0
Комментарии