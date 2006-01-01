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сегодня, 20:05

Новобранец «Металлурга» выбрал номер легендарных игроков

Сегодня «сталевары» объявили об очередном подписании.

Липецкий «Металлург» объявил о приглашении пятого летнего новичка – 20-летнего крайнего полузащитника Александра Бурыкина (09.12.2004 г.р., 180 см, 72 кг).

Бурыкин тренировался с командой с первых дней после выхода из небольшого недельного отпуска в паузе во время чемпионата. Сыграл один тайм в контрольном матче в Тамбове (0:2) и оказался единственным из приехавших на просмотр, кому главный тренер Дмитрий Бугаков не указал на дверь.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ФК «Металлург», контракт с «молодым и перспективным» заключён на полтора года – до декабря 2026.

Уроженец Белгородской успел получить футбольное образование в «Салюте», подмосковном «Мастер-Сатурне» и тольяттинской Академии им. Ю.Коноплёва. В 2023 году за команду «Акрон Академия Коноплёва» провёл 13 игр в Молодёжной лиге против ЦСКА, столичного «Динамо», «Ростова», «Рубина» и т.д. В 2024 году вернулся в Белгород, тренировался с основой «Салюта», дебютировал на взрослом уровне 21 августа прошлого года, выйдя на замену в игре на Кубок России с тамбовским «Спартаком» - 4:2.

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Салютовский новичок на тренировке

Новобранец выбрал 6-й номер, под которым играл самый успешный «легионер» в истории «сталеваров» серб Милан Ловре. А ещё - Николай Кузнецов, Сергей Мязин, Алексей Морочко, из последних – Алексей Соловьёв и Дмитрий Великородный.

Дебютировать Бурыкин может уже в ближайшем матче, который наша команда проведёт 2 августа на своём поле с волгоградским «Ротором-2». Начало в 17:00.
Футбол
«Металлург»
новичок
Александр Бурыкин
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