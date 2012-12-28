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сегодня, 19:07
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На двух десятках улиц отключат холодную воду

29 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители 22 улиц, предупредили в компании.

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 3 по улице Филипченко.

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды временно ограничат дома №№ 6, 8 по улице Папина, №№ 43, 45, 47, 49/1, 51, 53, 53/1, 55, 57, 57а, 59, 61в, 61д, 67, 71 по улице Московской, №№ 100, 102, 104, 106, 108, 110а по улице Космонавтов, №№ 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 14, 14б, 15, 17, 19, 20, 21а, 20в, 21, 22 в 9-м микрорайоне. Холодной воды в этот период также не будет у жителей частного сектора на улицах Крылова, Б. Хмельницкого, Достоевского, Фабрициуса, Донецкой, Днепропетровской, Чернозёмной, Западной, Товарищеской, 40лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Пестеля, Макаренко, Рылеева, Загородной, Луговой.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

29 июля плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 91, 91а, 93, 93а, 93б, 95, 101, 103 по проспекту Победы, №№ 48, 50, 94, 94а, 96, 100 по улице Сырской, №№ 8, 12, 32, 51, 59 по улице Мазурука, №№ 1-5 по улице Кирова, на улицах Индустриальной, Аллейной, Барковского, Заповедной.

Кроме того, в Сселках в этот период обесточат дома №№ 2, 7 по улице 300-летия Флота России, № 51 по улице Апраксина, №№ 1-19 по улице Мартынова, №№ 1д, 1е, 2а, 5 в переулке Благодатном, №№ 17, 19, 21, 23 по улице Сенявиных, №№ 5, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 по улице Высоцкого, № 1 по улице Вешенской, №№ 9, 22, 23, 24, 28, 38 по улице Жемчужной, №№ 6, 11, 15 по улице Знаменской, № 1а по улице Космонавтов, №13а по улице Краеведческой, № 6 в переулке Лазурном, № 200 по улице Ленина, №№ 2, 4 по улице Листопадной, №№ 1, 9, 16, 17 по улице М. Цветаевой, № 7 в переулке Новогоднем, № 17 по улице Палисадной, № 4 в переулке Поэтическом, №№ 2, 10, 12, 17 по улице Провинциальной, №№ 1-23 по улице Ракитной, №№ 5, 8 по улице Сибирской, № 1 в переулке Сказочном, №№ 4, 6, 11, 12, 47 по улице Хрустальной, улицы Михаила Кольцова, Покровскую, Посадскую, Сокольскую, переулок Краснозоренский.

Без света также временно останутся садоводчества «Металлург-6», Цементник».
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Комментарии (1)

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сегодня, 19:38
Вы и воду с газом сразу отключите?
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