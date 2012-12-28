Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Заболевшая лихорадкой Западного Нила липчанка месяц провела в искусственной коме на аппарате ИВЛ
Сегодня в Липецке: как скоро всех заменит ИИ, лайфхаки, как заставить работодателя платить вам больше
Общество
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сегодня, 10:01
Сразу три дома капитально обновляют на улице Опытной в Липецке
«К работам по замене устаревших сетей мы подходим с особой ответственностью. Обновленные системы помогают устранить риски протечек и перебоев, а также повысить надёжность эксплуатации дома», — отмечает генеральный директор ФКР Сергей Якунин.
Параллельно ведется обновление внешнего облик домов. На фасадах устраняют серьёзные дефекты — трещины, сколы, коррозия металла, частичное разрушение межпанельных швов и кирпичной кладки. Это продлит срок службы домов, а новая цветовая палитра сформирует единое архитектурное решение и улучшит вид дворовой территории.
Замене крыш в домах запланирована на следующий год — договор уже заключён. Всего в 2026 году в регионе запланирован капитальный ремонт 165 многоквартирных домов.