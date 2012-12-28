Сразу три дома капитально обновляют на улице Опытной в Липецке

Во дворе домов №11, 11а и 11б по улице Опытной развернулся настоящий строительный городок. С лета подрядные организации приступили к комплексному капитальному ремонту. В первую очередь обновляют сети водоотведения, электроснабжения, а также холодного и горячего водоснабжения — готовность составляет 95 %. К отопительному периоду уже завершили обновление сетей теплоснабжения.«К работам по замене устаревших сетей мы подходим с особой ответственностью. Обновленные системы помогают устранить риски протечек и перебоев, а также повысить надёжность эксплуатации дома», — отмечает генеральный директор ФКР Сергей Якунин.Параллельно ведется обновление внешнего облик домов. На фасадах устраняют серьёзные дефекты — трещины, сколы, коррозия металла, частичное разрушение межпанельных швов и кирпичной кладки. Это продлит срок службы домов, а новая цветовая палитра сформирует единое архитектурное решение и улучшит вид дворовой территории.Замене крыш в домах запланирована на следующий год — договор уже заключён. Всего в 2026 году в регионе запланирован капитальный ремонт 165 многоквартирных домов.