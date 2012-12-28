Липчанин попался на купании в запрещённом месте

Теперь ему грозит штраф до тысячи рублей.

За выходные административная комиссия составила всего один протокол за купание в реке Воронеж в запрещённом месте. А всего с начала купального сезона, по данным пресс-службы Управления по делам ГО и ЧС города Липецка, составлено 9 таких протоколов.«Купание в необорудованных местах рискованно — дно необследованое, течение непредсказуемо. По статье 8.1. КоАП Липецкой области «Пользование водными объектами с нарушением установленных органами местного самоуправления ограничений» нарушителям за купание грозят предупреждение или штрафы от 500 до 1000 рублей», — отмечают в Управлении по делам ГО и ЧС Липецка.