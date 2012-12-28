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Общество
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41 минуту назад
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Липчанин попался на купании в запрещённом месте
Теперь ему грозит штраф до тысячи рублей.
«Купание в необорудованных местах рискованно — дно необследованое, течение непредсказуемо. По статье 8.1. КоАП Липецкой области «Пользование водными объектами с нарушением установленных органами местного самоуправления ограничений» нарушителям за купание грозят предупреждение или штрафы от 500 до 1000 рублей», — отмечают в Управлении по делам ГО и ЧС Липецка.
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