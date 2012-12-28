Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Житель Липецкой области получил 71 330 рублей «чернобыльских» выплат, не имея на то права
Общество
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50 минут назад
Общение с автоинспектором закончилось для водителя потерей 100 000 рублей
и судимостью за покушение за дачу взятки.
Сотрудники ДПС остановили оказавшегося пьяным водителя 23 октября прошлого года. Во время оформления протокола об административном правонарушении он, находясь в салоне служебной машины, предложил закончить дело миром. За хорошее к нему отношение мужчина предложил автоинспектору 30 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по обвинению в дачи взятки подсудимого оштрафовали на 100 000 рублей.
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