Общение с автоинспектором закончилось для водителя потерей 100 000 рублей

и судимостью за покушение за дачу взятки.

В Добринском районном суде вынесли приговор жителю села Талицкий Чамлык по обвинению в покушении на дачу взятки автоинспектору.Сотрудники ДПС остановили оказавшегося пьяным водителя 23 октября прошлого года. Во время оформления протокола об административном правонарушении он, находясь в салоне служебной машины, предложил закончить дело миром. За хорошее к нему отношение мужчина предложил автоинспектору 30 000 рублей.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по обвинению в дачи взятки подсудимого оштрафовали на 100 000 рублей.