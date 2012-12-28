Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Житель Липецкой области получил 71 330 рублей «чернобыльских» выплат, не имея на то права
Происшествия
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сегодня, 14:39
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Житель Липецкой области получил 71 330 рублей «чернобыльских» выплат, не имея на то права
Его наказали 10 месяцами исправительных работ.
Его осудили по части 2 ст. 159 УК РФ как мошенника, взыскав полученные в результате противоправных действий денежные средства. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10 из заработной платы в доход государства.
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