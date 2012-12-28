Житель Липецкой области получил 71 330 рублей «чернобыльских» выплат, не имея на то права

Его наказали 10 месяцами исправительных работ.

Данковская межрайонная прокуратура передала в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве бывшего жителя Данкова, который получил 71 330 рублей льготных выплат, не имея на то права. Выяснилось, что мужчина сменил место жительства и не уведомил об этом отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Липецкой области, заведомо зная, что на новом месте жительства он не мог получать ежемесячную денежную выплату как житель района, попавшего под радиоактивное загрязнение после аварии на ЧАЭС.Его осудили по части 2 ст. 159 УК РФ как мошенника, взыскав полученные в результате противоправных действий денежные средства. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10 из заработной платы в доход государства.