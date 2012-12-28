Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области нашли неизвестную пещеру
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 40 человек на место
Общество
Липецкая вечЁрка: сбитый БПЛА, отмена автобусных рейсов и почему на окраинах города проблемы с водой
Общество
«К нам инвалиды не ходят вообще. У нас — дорогой магазин!»
Общество
Липецкие спасатели распространили грозовое предупреждение
Общество
Сегодня в Липецке: проблемы с автобусами, шоу на балалайке и кого выручает дружба с начальством
Общество
Конечная остановка автобусов в «Елецком» переедет к гипермаркету «Лемана Про»
Общество
Пассажирка пострадала при резком торможении автобуса в Липецке
Происшествия
Уголовное дело о смертельном ДТП с грейдером направили в суд
Происшествия
Ранним утром в Липецке загорелся тонар
Происшествия
Читать все
«К нам инвалиды не ходят вообще. У нас — дорогой магазин!»
Общество
На окраине Липецка поймали трех бродячих собак
Общество
Начался капитальный ремонт площади Героев
Общество
Уголовное дело о смертельном ДТП с грейдером направили в суд
Происшествия
Внук взял кредит на имя бабушки
Происшествия
Областной Совет направил дополнительные средства на социальные расходы жителей и расширил меры поддержки участников СВО
Общество
В суд направлено дело группы угонщиков
Происшествия
Жителя Грязей осудили за незаконную продажу пневматического оружия
Происшествия
Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
75
сегодня, 16:30

В Минздраве разработали новые правила выдачи больничных листов

Изменения коснутся около 1% от общего количества сформированных листков нетрудоспособности в РФ.

Минздрав разработал новый порядок оформления листов нетрудоспособности. Главное нововведение касается россиян, часто оформляющих больничный. Если за полгода больничный оформлялся четыре раза, врач должен обратиться к медкомиссии, — передает РБК.

Лечащий врач должен будет обратиться к врачебной комиссии, если за шесть месяцев, предшествующих дате обращения пациента, лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более. Проект изменений в приказ об условиях формирования листков нетрудоспособности разработал Минздрав России.

По оценкам ведомства, новый порядок оформления больничных листов позволит выявлять причины длительного состояния нетрудоспособности пациентов и повысит эффективность оказания медпомощи. Исключения предусмотрены: в случае ухода за больным ребенком и другими членами семьи медицинской реабилитации, получения гражданами медицинской помощи при социально значимых заболеваниях (ВИЧ, гепатит В и С, злокачественные новообразования, сахарный диабет и др.); или получения гражданами медицинской помощи при заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии (диализа).

В Минздраве отметили, что частое оформление больничных может говорить о необходимости проведения более углубленной оценки состояния здоровья пациента. Главная задача врачебной комиссии в этой ситуации — выявление факторов, влияющих на частоту заболеваний, и разработка необходимого плана лечения и профилактики.

Согласно анализу Социального фонда, нововведения затронут только 1% от общего количества оформленных россиянами листков нетрудоспособности. В Минздраве полагают, что такой подход позволит не только выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии, но и «возвращать к профессиональной деятельности» людей из так называемой группы риска по угрозе развития отдельных заболеваний.

Согласно российскому законодательству, листок нетрудоспособности гарантирует работнику компенсацию, которая оплачивается из Фонда пенсионного и социального страхования. Размер пособия по нетрудоспособности зависит от стажа и среднего заработка. В 2025 году за один день на больничном предусмотрена выплата до 5673 руб.

С 2022 года выдача больничных листков осуществляется в электронном виде. Лечащий врач может открыть больничный лист на 15 дней без участия врачебной комиссии, минимального срока при этом нет. Если на выздоровление нужно больше времени, то больничный лист продлевают, но уже только через врачебную комиссию.
больничный
выплаты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить