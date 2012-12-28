В суд направлено дело группы угонщиков

Они только успели покататься по селу.

Прокуратура Становлянского района утвердила обвинительное заключение о групповом угоне автомобиля «Богдан 2110» и направила дело в суд.В марте 2025 года несовершеннолетний договорился со своим взрослым знакомым угнать автомобиль, принадлежащий родственнику подростка.Злоумышленники взломали систему зажигания и покатались по селу Злобино Становлянского района.Их действия были квалифицированы как угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Это преступление относится к категории тяжких, уголовная статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.