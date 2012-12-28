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Происшествия
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сегодня, 15:40
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В суд направлено дело группы угонщиков
Они только успели покататься по селу.
В марте 2025 года несовершеннолетний договорился со своим взрослым знакомым угнать автомобиль, принадлежащий родственнику подростка.
Злоумышленники взломали систему зажигания и покатались по селу Злобино Становлянского района.
Их действия были квалифицированы как угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Это преступление относится к категории тяжких, уголовная статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
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