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873
сегодня, 15:40
7

В суд направлено дело группы угонщиков

Они только успели покататься по селу.

Прокуратура Становлянского района утвердила обвинительное заключение о групповом угоне автомобиля «Богдан 2110» и направила дело в суд.

В марте 2025 года несовершеннолетний договорился со своим взрослым знакомым угнать автомобиль, принадлежащий родственнику подростка.

Злоумышленники взломали систему зажигания и покатались по селу Злобино Становлянского района.

Их действия были квалифицированы как угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Это преступление относится к категории тяжких, уголовная статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
угон
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Фунтик
сегодня, 19:23
Детский сад какой-то
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Ха
сегодня, 18:42
Чтоб покататься, могли бы и бесхозный драндулет найти. Или же купить таковой без документов по цене чермета. В сети полно таких предложений.
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КОМДИВ
сегодня, 17:49
А как же----без цели хищения,а просто покататься
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Гость
сегодня, 17:49
Малолетка понятно, но взрослый что, совсем мозги откурил?
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САИ
сегодня, 16:25
В селе Злобино организовать каршеринг, раз там так много желающих покататься на автомобиле!
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реалист
сегодня, 16:21
заголовок заинтриговал продолжение привело в уныние
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Липчанин 1
сегодня, 15:52
Понять и простить.
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