Светофор на перекрестке улиц 8 марта и Терешковой планируют включить уже сегодня

Объект регулировки движения не работает уже несколько дней.



Светофор на перекрестке улиц 8 Марта и Терешковой в Липецке могут включить уже сегодня.Утром 24 июля водители вновь столкнулись с тем, что объект по-прежнему не работал.— Четвертый день не работает, сколько можно его чинить, — задался вопросом водитель Александр, который ежедневно едет на работу через этот перекресток.За комментарием и ответом на этот вопрос мы обратились в пресс-службу администрации Липецка.— После устранения поломки сотрудники Горсвета планируют запустить светофоры в течение этого дня, — уточнили в мэрии.