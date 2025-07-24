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559
сегодня, 10:18
36

Светофор на перекрестке улиц 8 марта и Терешковой планируют включить уже сегодня

Объект регулировки движения не работает уже несколько дней.

Светофор на перекрестке улиц 8 Марта и Терешковой в Липецке могут включить уже сегодня.

Утром 24 июля водители вновь столкнулись с тем, что объект по-прежнему не работал. 

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— Четвертый день не работает, сколько можно его чинить, — задался вопросом водитель Александр, который ежедневно едет на работу через этот перекресток.

За комментарием и ответом на этот вопрос мы обратились в пресс-службу администрации Липецка.

Изображение WhatsApp 2025-07-24 в 09.04.05_7218e9a1.jpg+2025-07-24-10.04.04.jpg

— После устранения поломки сотрудники Горсвета планируют запустить светофоры в течение этого дня, — уточнили в мэрии.
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Комментарии (36)

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Сначала новые
Медведь
55 минут назад
Какой-то дибил на московской при повороте на парк победы так отрегулировал светофор что пробка теперь от кольца девятого микрорайона . Когда в городе нормально будут работать светофоры .
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Справедливости!
25 минут назад
Никогда! Тут не осталось специалистов. Светофор починить 3 дня не могут, какой нормальной работы вы от них хотите?
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Ну, не знаю
9 минут назад
Никогда! Тут не осталось специалистов. Светофор починить 3 дня не могут, какой нормальной работы вы от них хотите? На Водопьянова светофоры великолепно отрегулированы. А Медведю можно посоветовать с собой памперсы брать, если спешит
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пешеход
сегодня, 12:50
Опять у водятлов светофоры виноваты
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Завтраки
сегодня, 12:44
Вчера писали что сделают вчера
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Невыносимо
сегодня, 12:24
Пришла беда откуда не ждали. Прям как нож в спину.
Ответить
Андрей
сегодня, 12:17
Не работает с утра 21.07.2025! Очень долго восстанавливают! А место очень неудобное без регулировки!
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Печкин
сегодня, 12:17
Там просто странная настроечная таблица - кругами.
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Шоу на балалайке
сегодня, 12:15
Светофор оказывается технически сложный прибор, специалистов нет. Так что "поймите правильно".
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Медведь
сегодня, 12:29
Специалистов нет, но вы держитесь !
Ответить
Все просто
сегодня, 12:05
Запасы социализма закончились. Дальше будет только хуже
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Коммунист
сегодня, 12:18
Это точно. Нет ни галош, ни валенок
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Уже сегодня
сегодня, 11:59
Вот это я понимаю оперативность. Один из наиболее интенсивных перекрёстков и всего то какие то четверо суток.
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хаха
сегодня, 11:57
Зато в этом месте нет пробок .Тихо-мирно все разъезжаются , просто будьте взаимно вежливы и блюдите ПДД . На Московской поворот на Полиграфическую пока не работал светофор , нормально на лево проезжали . А теперь со светофором , при пустой Московской хвост до кольца 9-го.
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