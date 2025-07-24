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Общество
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сегодня, 10:18
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Светофор на перекрестке улиц 8 марта и Терешковой планируют включить уже сегодня
Объект регулировки движения не работает уже несколько дней.
Утром 24 июля водители вновь столкнулись с тем, что объект по-прежнему не работал.
— Четвертый день не работает, сколько можно его чинить, — задался вопросом водитель Александр, который ежедневно едет на работу через этот перекресток.
За комментарием и ответом на этот вопрос мы обратились в пресс-службу администрации Липецка.
— После устранения поломки сотрудники Горсвета планируют запустить светофоры в течение этого дня, — уточнили в мэрии.
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