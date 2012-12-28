В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Происшествия
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сегодня, 16:33
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В Тербунском районе осужден местный житель за жестокое избиение инвалида детства
Условный срок и 150 тысяч рублей морального вреда - такое наказание получил тербунец.
В результате нападения потерпевший получил тяжелую черепно-мозговую травму и проходил длительное лечение. Подсудимый лишь частично признал свою вину и отказался возмещать причиненный вред.
Суд назначил виновному 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Также удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с осужденного 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.
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