В Тербунском районе осужден местный житель за жестокое избиение инвалида детства

Условный срок и 150 тысяч рублей морального вреда - такое наказание получил тербунец.

Прокуратура Тербунского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Суд установил, что 67-летний житель села Тербуны в августе 2024 года во время бытового конфликта в подъезде многоквартирного дома нанес побои своему 44-летнему соседу — инвалиду с детства.В результате нападения потерпевший получил тяжелую черепно-мозговую травму и проходил длительное лечение. Подсудимый лишь частично признал свою вину и отказался возмещать причиненный вред.Суд назначил виновному 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Также удовлетворен гражданский иск прокурора о взыскании с осужденного 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.