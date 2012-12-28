Липецкий хавбек впервые вышел в основном составе клуба Премьер-Лиги

Максим Болдырев даже принял участие в голевой комбинации «Акрона».

1-й тур нового чемпионата России сразу подарил историческое событие для липецкого футбола: впервые наш земляк Максим Болдырев вышел в стартовом составе на игру РПЛ. 21-летний полузащитник с первых минут защищал цвета тольяттинского «Акрона» в принципиальном «волжском дерби» » против самарских «Крыльев Советов».









Новый рубеж в карьере Максима Болдырева













Болдырев сыграл 63 минуты, после чего был заменён. К этому времени «крылышки» сумели сравнять счёт: на 56-й минуте Василий Раков забил рикошетом от штанги, счёт 1:1 продержался до финального свистка.















Максим начал заниматься футболом в Липецке у тренера Евгения Жукова. В 2022 году уезжал в любительское первенство Крыма, летом того же года вернулся в Липецк. В 2022-23 гг. сыграл за «Металлург» 46 матчей в чемпионате и Кубке России, забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач. Позже перешёл в «Акрон» за денежную компенсацию. Своим примером Максим показал, что пробиться в большой футбол из Липецка всё ещё можно.















Сейчас в элите отечественного футбола выступают два футболиста, первые шаги делавшие в школе «Металлурга». Помимо Болдырева это 34-летний нападающий Антон Заболотный, который летом перешёл из «Сочи» в столичный «Спартак».







Фото ФК "Акрон"

Доверие тренеров липчанин сполна оправдал. Уже на 27-й минуте он чуть не записал в свой актив голевую передачу: мастерский навес с левой ноги пришёлся точно на голову защитнику Александру Пестрякову, но удар у того не получился.А в компенсированное время к первому тайму Максим принял самое непосредственное участие в голевой комбинации: отбросил мяч на серба Алексу Джурасовича и тот проникающей передачей вывел на ударную позицию румына Йонуца Неделчару – 1:0. Если бы в футболе, как в хоккее, в статистику шли две передачи перед голом, то на счету Максима уже был бы ассист!Для партнёров удачное действие юного хавбека не осталось незамеченным: его персонально прямо на поле поздравил самый титулованный игрок команды Артём Дзюба.До этого на счету Болдырева был один выход на замены в матче РПЛ в прошлом сезоне: в 26-м туре он отыграл 45 минут в матче в Химках (2:2), а тут – новая ступень, основной состав!