Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Общество
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8 минут назад
Липчанам больше понравился Гагарин в коричневых тонах
Напомним, здание капитально ремонтируют и выложенный из кирпичей портрет первого космонавта страны будет закрыт. После возмущения горожан и вмешательства прокуратуры, которая обеспокоилась тем, что из-за утраты портрета может измениться облик города, Фонд капремонта предложил нанести на стену рисунок с портретом Юрия Гагарина.
ФКР предложил горожанам проголосовать за эскизы рисунка. В голосовании приняли участие 5 274 человека. С небольшим отрывом выбран второй вариант, за его проголосовали 51% или 2 676 участников опроса.
В пресс-службе Фонда капитального ремонта Липецкой области GOROD48 сообщили, что внесут изменения в архитектурно-градостроительный облик дома и направят документы в мэрию. После их утверждения, подрядчик приступит к работам.
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