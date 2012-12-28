Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Мэрия Липецка объяснила, как вести себя на главном концерте Дня города в случае воздушной тревоги
Общество
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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: четыре сбитых БПЛА, новые районы без света и выступление Олега Митяева
Сегодня, 17 июля, опять ночью выла сирена, часть домов в микрорайонах «Университетский», «Елецкий» и в селе Косыревка осталась без электричества, липчане продолжают праздновать День города.
Через час с небольшим после полуночи красный уровень был объявлен уже для всей Липецкой области, за время его действия были сбиты еще два БПЛА.
Но и на этом дело не закончилось днем в области снова объявили желтый уровень.
«Спала как сурок, ничего не слышала, хотя сирена под окнами. Зато с утра встала, ни воды, ни света в районе «Университетский», круто», — пожаловалась Ольга.
«В «Елецком» тоже самое, просыпаешься ни воды, ни света, Wi-Fi не работает, на телефоне интернета нет (отключили ещё вчера с вечера), красота. Как в 19 веке!», — добавил Гость.
Утром «Университетский» и «Елецкий», а также села Косыревка остались без света. В лифтах отключенных домов застряли семь человек. Их из кабин доставали спасатели.
В «Липецкэнерго» объяснили, что причиной отключения стало технологическое нарушение в сети.
«Морозилки огромного микрорайона загрустили. И никто не извинится», — пожаловался Роман.
«Во дворах на «Университетском» ставят генераторы, значит, дело серьёзное, дадут не скоро свет, в такую жару без воды, без света просто ужас, ночью покоя нет и день теперь хуже ночи», — возмутилось Безобразие.
«Так на «Елецком» кроме электричества и воду отключили. Совсем уже. Жить невозможно. Зачем сразу и электричество, и воду отключать! Слов нет», — написал Гость.
«Насосы электрические!», — объяснила Ольга.
«Кому День города, а нам ни света, ни воды, магазины не работают, толком ничего не объясняют. Мало ночей бессонных тревожных, теперь и последнего лишили — света и воды. Как будто в глухомани живём, а не в областном центре», — сделала замечание Негодующая.
«Пришлось обедать в кафе. Счет будут компенсировать?» — спросил Гость.
Энергетики пообещали, что к вечеру свет будет у всех.
Накануне вечером на Зеленом острове для липчан спел народный артист России Олег Митяев. Причем среди хитов была песня «Вечерний липецкий» — бард подарил ее городу в 2016 году.
Следующий большой концерт пройдет 19 июля. Около 20:00 на площади Петрва Великого на сцену выйдет группа «Иванушки International».
В мэрии рассказали, как вести себя, если во время представления возникнет опасность атаки БПЛА.
«При жёлтом уровне опасности сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь «эффекту толпы» и покиньте площадь. При красном уровне следуйте в ближайшее укрытие, здание, паркинг, подземный переход. Следуйте указаниям сотрудников, обеспечивающих безопасность», — говорится в инструкции.
Погода пока не меняется. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке от +27 до +29 градусов. А по области возможны дожди и грозы.
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