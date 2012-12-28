Липецкая вечЁрка: четыре сбитых БПЛА, новые районы без света и выступление Олега Митяева

Сегодня, 17 июля, опять ночью выла сирена, часть домов в микрорайонах «Университетский», «Елецкий» и в селе Косыревка осталась без электричества, липчане продолжают праздновать День города.