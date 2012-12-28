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сегодня, 20:25
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Липецкая вечЁрка: четыре сбитых БПЛА, новые районы без света и выступление Олега Митяева

Сегодня, 17 июля, опять ночью выла сирена,  часть домов в микрорайонах  «Университетский», «Елецкий» и в селе Косыревка осталась без электричества, липчане продолжают праздновать День города.

Ночью, уже в который раз, липчан разбудили сирены. Вечером сначала объявили желтый уровень для Липецкой области, который очень быстро сменился красным для Ельца. А потом пришло сообщение от министерства обороны России о  двух сбитых беспилотниках самолетного типа.

Через час с небольшим после полуночи красный уровень был объявлен уже для всей Липецкой области, за время его действия были  сбиты еще два БПЛА.

Но и на этом дело не закончилось днем в области снова объявили  желтый уровень.

«Спала как сурок, ничего не слышала, хотя сирена под окнами. Зато с утра встала, ни воды, ни света в районе «Университетский», круто», — пожаловалась Ольга.

«В «Елецком» тоже самое, просыпаешься ни воды, ни света, Wi-Fi не работает, на телефоне интернета нет (отключили ещё вчера с вечера), красота. Как в 19 веке!», — добавил Гость.

Утром «Университетский» и «Елецкий», а также села Косыревка остались без света. В лифтах отключенных домов застряли семь человек. Их из кабин доставали спасатели.

В «Липецкэнерго» объяснили, что причиной отключения стало технологическое нарушение в сети. 

«Морозилки огромного микрорайона загрустили. И никто не извинится», — пожаловался Роман.

«Во дворах на «Университетском» ставят генераторы, значит, дело серьёзное, дадут не скоро свет, в такую жару без воды, без света просто ужас, ночью покоя нет и день теперь хуже ночи», — возмутилось Безобразие.

«Так на «Елецком» кроме электричества и воду отключили. Совсем уже. Жить невозможно. Зачем сразу и электричество, и воду отключать! Слов нет», — написал Гость.

«Насосы электрические!», — объяснила Ольга.

«Кому День города, а нам ни света, ни воды, магазины не работают, толком ничего не объясняют. Мало ночей бессонных тревожных, теперь и последнего лишили — света и воды. Как будто в глухомани живём, а не в областном центре», — сделала замечание Негодующая.

«Пришлось обедать в кафе. Счет будут компенсировать?» — спросил Гость.

Энергетики пообещали, что к вечеру свет будет у всех.

Накануне вечером на Зеленом острове для липчан спел народный артист России Олег Митяев. Причем среди хитов была песня «Вечерний липецкий» — бард подарил ее городу в 2016 году.


Следующий большой концерт пройдет 19 июля. Около 20:00 на площади Петрва Великого на сцену выйдет группа «Иванушки International».

В мэрии рассказали, как вести себя, если во время представления возникнет опасность атаки БПЛА.

«При жёлтом уровне опасности сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь «эффекту толпы» и покиньте площадь. При красном уровне следуйте в ближайшее укрытие, здание, паркинг, подземный переход. Следуйте указаниям сотрудников, обеспечивающих безопасность», — говорится в инструкции.

Погода пока не меняется. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке от +27 до +29 градусов. А по области возможны дожди и грозы.
вечЁрка
БПЛА
отключения
Олег Митяев
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
7 минут назад
Когда дадут свет на университетском, а именно на улице Политехническая 3? Главное на Политехнической 1, свет горит, как такое может быть??????
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Коммунист
19 минут назад
Жилье приватизированое? Приватизированое. Всё, дальше сами..
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!
25 минут назад
Руководству города ни до воды, ни до света, ни до жителей дела нет. Главное - день города отпраздновать!
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Гость
30 минут назад
В такую жару может выйти из строя трансформатор но при наличии аварийного запаса и специалистов это мелочь устраняется за несколько чпсов
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***
33 минуты назад
А за испорченные продукты кто будет компенсировать?
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Житель 20го
35 минут назад
У нас и вода, и электричество есть
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Электорат
44 минуты назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Александр
23 минуты назад
Электорат, как же ты надоел, баюкающий ты наш.
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Стас
49 минут назад
На Сырском Руднике сегодня ориентировочно в 06:20 в течение 5 минут до 10 раз включали и отключали свет. Нечто подобное было в районе полуночи 3-4 дня назад. Издеваются? Хотят, чтобы техника сгорела?
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Университетский
52 минуты назад
А на "Университетском" электричества так и нет. С 5:30 ни воды, ни света. Приготовить и разогреть еду тоже не на чем. К одному дому только генератор подвезли. Остальной район - не люди.
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