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Происшествия
Два БПЛА сбиты в Липецкой области ночью
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В Ельце угроза атаки БПЛА
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Происшествия
827
40 минут назад
Два БПЛА сбиты в Липецкой области ночью
С 23:30 до 07:00 над 12 регионами России перехвачены 122 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе два — над Липецкой областью, сообщило Минобороны РФ.
Напомним, красный уровень «Угроза атаки БПЛА»
действовал в регионе с 01:13
. Об отбое тревоги службы оповещения сообщили в 06:08.
воздушная тревога
БПЛА
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