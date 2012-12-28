В Липецкой области дожди, грозы и до +30

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, в отдельных районах возможен град. При грозе ожидаются порывы ветра до 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-23 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами, днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, днем прогремят грозы. Ветер восточный, 6-11 м/сек, при грозах местами порывы до 15-20 м/сек. Температура ночью будет от +15 до +20 градусов, днем — от +25 до +30.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +16 до +18 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.День 18 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году — 8 градусов тепла.