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Погода в Липецке
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5 минут назад
В Липецкой области дожди, грозы и до +30
В ближайшие трое суток погода в Липецкой области останется неустойчивой, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, в отдельных районах возможен град. При грозе ожидаются порывы ветра до 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 22-23 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +16 до +18 градусов, днем — от +27 до +29 градусов.
День 18 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году — 8 градусов тепла.
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