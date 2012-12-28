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Происшествия
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сегодня, 12:46
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Психически больной распылил перцовый баллончик в лицо автоинспектору
Оказалось, мужчина страдает шизофренией. Несмотря на это он стал фигурантом уголовного дела.
Мужчину обвиняют в том, что он, напал на полицейского, который оформлял нарушителя правил дорожного движения. Липчанин проходил мимо, достал из кармана перцовый баллончик и распылил его содержимое в лицо автоинспектору. Медики диагностировали у полицейского химический ожог глаз, расценив его, как легкий вред здоровью.
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