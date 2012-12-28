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сегодня, 12:46
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Психически больной распылил перцовый баллончик в лицо автоинспектору

Оказалось, мужчина страдает шизофренией. Несмотря на это он стал фигурантом уголовного дела.

42-летний липчанин попадет под суд по части второй статьи 318 УК РФ за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. При этом обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством.

Мужчину обвиняют в том, что он, напал на полицейского, который оформлял нарушителя правил дорожного движения. Липчанин проходил мимо, достал из кармана перцовый баллончик и распылил его содержимое в лицо автоинспектору. Медики диагностировали у полицейского химический ожог глаз, расценив его, как легкий вред здоровью.
конфликт
ДПС
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Людмила
9 минут назад
Ну почему же сразу больной.
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Виктор
32 минуты назад
Дурки закрыли ответственности перед гражданами за психов государство не несет вот такая вот реальность жизни
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гость
47 минут назад
Хронические! психические расстройства,! а как ему психиатр справку выдал для ВУ ???
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Вы
26 минут назад
невнимательно прочитали статью
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Первый
27 минут назад
Читайте внимательнее Липчанин проходил мимо, достал из кармана перцовый баллончик и распылил его содержимое в лицо автоинспектору.
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