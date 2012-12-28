Психически больной распылил перцовый баллончик в лицо автоинспектору

Оказалось, мужчина страдает шизофренией. Несмотря на это он стал фигурантом уголовного дела.

42-летний липчанин попадет под суд по части второй статьи 318 УК РФ за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. При этом обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством.Мужчину обвиняют в том, что он, напал на полицейского, который оформлял нарушителя правил дорожного движения. Липчанин проходил мимо, достал из кармана перцовый баллончик и распылил его содержимое в лицо автоинспектору. Медики диагностировали у полицейского химический ожог глаз, расценив его, как легкий вред здоровью.