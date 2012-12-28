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В России
57
59 минут назад

Жильцов многоэтажки эвакуировали после ночной атаки беспилотников на Ростовскую область

После ночной атаки беспилотников на Ростовскую область жители города Азов и Азовского района массово жалуются на повреждения жилых домов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал в своем Телеграм-канале, что, по данным Минобороны России, ночью силами и средствами ПВО в Ростовской области было уничтожено и перехвачено 26 БПЛА. Уточняется, что беспилотники были уничтожены в Азове, Ростове, Новошахтинске, Шахтах, Азовском, Мясниковском, Каменском, Октябрьском сельском, Миллеровском и Тарасовском районах

По его словам, в Азове и Азовском районе Единая дежурная диспетчерская служба фиксирует многочисленные сообщения о повреждениях окон и дверей в домах, а также припаркованных рядом автомобилей из-за падения БПЛА и их обломков.

Наибольшие повреждения получила многоэтажка по пер. Коллонтаевский, 102-а, где произошло разрушение кровли. В 40-квартирном доме проживает 120 человек. На месте работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей. По предварительным данным, люди не пострадали, информация уточняется.

В поселке Долотинка Миллеровского района из-за падения БПЛА был поврежден двухэтажный 8-квартирный дом, обрушилась плита перекрытия, в результате погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей. На место выехали оперативные службы и глава района.

В Азове взрывом беспилотника повреждены стекла в многоквартирном доме по пер. Коллонтаевский, 94. На место выехали дежурные расчеты, проводится эвакуация жильцов. По предварительным докладам, люди не пострадали. Обломки еще одного БПЛА упали на стадион им. Лакомова. Место падения оцеплено.

В Шахтах в результате атаки произошло отключение электроэнергии на трансформаторной подстанции. Без света остались почти 2 тысячи частных домов, где живут более 6 тысяч человек. В нескольких домах возле подстанции повреждены окна. Пострадавших среди людей нет.

На месте работают все службы, для обезвреживания обломков БПЛА вызвана бригада саперов.


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