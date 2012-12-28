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В России
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40 минут назад
В РФ могут ввести сбор с нефтеперевозчиков для нацфонда ликвидации разливов
Аварийно-спасательный сбор будет уплачиваться перевозчиком нефти или нефтепродуктов, которые транспортируются наливом на танкерах.
Предполагается, что фонд будет формироваться за счет аварийно-спасательного сбора, уплачиваемого перевозчиком нефти или нефтепродуктов, а в случае транспортировки через акваторию Северного морского пути — владельцем танкера, — передает ТАСС.
Также фонд сможет формироваться за счет своих доходов от управления денежными средствами и имуществом, иных доходов.
Денежные средства и имущество национального фонда будут переданы в доверительное управление специально созданной Публично-правовой компании «Морская администрация» на основании договора с Минтрансом.
Отмечается, что предлагаемые к реализации решения могут повлечь отрицательные экономические последствия для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, так как законопроектом вводится новый обязательный платеж, который должен уплачиваться ими за счет собственных средств: «Введение аварийно-спасательного сбора приведет к увеличению фискальной нагрузки плательщиков аварийно-спасательного сбора м отправителей нефти и (или) нефтепродуктов, транспортируемой наливом на танкерах. Однако целью предлагаемых решений является обеспечение безопасности личности, общества, государства и окружающей среды, что является приоритетом государственной политики РФ».
Предполагается, что в случае принятия законопроекта разработка необходимых нормативно-правовых актов и приведение в соответствие уже существующих НПА будет завершено в четвертом квартале 2026 года, — сообщает «Интерфакс».
Ранее в Анапе проходил конгресс молодых ученых, в ходе которого деятели науки обсуждали решения по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье.
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