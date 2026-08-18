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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: певица встретит День рождения на сцене, презентация книги и удалёнка не умерла

Нас ждут театральная премьера и аномально тёплая погода.

Лето вернётся?

Такими темпами – точно, причём даже не бабье, а самое обычное. Столбик термометра подскочит от +19 до +21 градусов при этом который октябрьский день не выпадет ни капельки дождя!

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Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

– ул. 8 Марта, 17/2;
– ул. 15 микрорайон, 16, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 35, 35а, 35б;
– ул. Авиационная, 36, 38;
– ул. Барашева, 1, 3, 3а, 5, 7;
– ул. Водопьянова 70;
– ул. Ворошилова, 1, 3, 4, 4а;
– ул. Горького, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10;
– ул. Коммунальная, 3,4,5, 10, 12, 14а, сооружение 14;
– ул. М. И. Неделина, 10, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д;
– ул. Московская, 33;
– ул. Октябрьская, 58,61, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88, 88а, 90;
– ул. Первомайская, 30, 32, 34, 38, 40, 57, 58, 59, 59а, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85;
– ул. Пестеля, 34, 36, 36а, 38, 38/3, 38/4, 38/5;
– ул. Скороходова, 11;
– ул. Советская, 7, 13а, 13а/2, 21, 25, 27, 33, 35, 39;
– ул. Фрунзе, 6, сооружение 6, 11, 12, 14, 15, сооружение 15, 27, 29, 30, 32, 34, 43;
– пл. Коммунальная 5, 8, 8а, 9, 9б, 41;
– пл. Театральная, 2;
– пл. Торговая, 2, 2б, 4, 14а;
– пер. Костенко, 13.

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В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Авиационной, Бескрайней, Пестеля, переулков Макаренко и Рылеева.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. А. Ладыгина;
– ул. Ангарская, 5;
– ул. Бригадная, 19;
– ул. Д. Писарева;
– ул. Качалова, 10;
– ул. Ковалева, 105, 107а, 107в, 107д;
– ул. Локомотивная, 11, 63;
– ул. М.И. Неделина, 1а, 1в;
– ул. Нестерова, 8;
– ул. С. Шаумяна, 4, 22;
– ул. Фрунзе, 43;
– ул. Череповецкая, 17;
– ул. Юношеская, 43, 46б, 53, 77к, 77н, 83а, 87б;
– п. Казинка;
– р-н Цемзавода;
– р-н Центролита;
– Садоводчество «Горняк», 13у, 302н, 352;
– Садоводчество «Горняк», 1 д. 1, 4, 11, 13, 238, 288, 289, 30, 302, 304, 306, 312, 315, 352, 408, 411, 445, 457, 461, 467, 478, 483, 5, 508, 739, 743, 766, 772, 789, 792, 867;
– Садоводчество «Спутник»;
– Садоводчество «Спутник 2», 113, 211, 337;
– Садоводчество «Строитель»;
– Садоводчество «Центролит», 5, 241, 266.

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Пробки

Попасть в пробку в пятницу проще, чем в любой другой день. Чтобы этого не произошло, лучше перед поездкой проверить загруженность маршрута по «Яндекс-картам».


Бензин

Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».

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По открытым источникам в виде электронной карты работают get-fuel.ru и чат-бот в Mах – max.ru/informer_zhkh_lipetsk_bot.

Работа электронных предложений, правда, ещё не гарантирует наличие топлива…

Театральная премьера

В 19:00 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого (пл. Театральная, 2) приглашает на премьеру спектакля «Последняя жертва» по пьесе А.Н. Островского (12+).

Классическая пьеса, в центре которой взаимоотношения богатой вдовы и обедневшего барина. Правда, последний ради свадьбы представляется богатым помещиком, скрывая свое истинное финансовое положение. При этом жених пытается взять в долг у невесты крупную сумму денег…

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Работа над спектаклем шла в Липецке более 3-х лет, в постановке задействованы полтора десятка актёров.

Театр кукол для взрослых

В 18:00 в Театре кукол (ул. Гагарина, 74) покажут спектакль не для детей, а для взрослых – «Восемь любящих женщин» (16+).

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В занесенной снегом французской глубинке собирается большая семья для встречи Рождества. Но происходит убийство. Восемь главных героинь, запертых в изолированном доме, должны будут распутать клубок сложных семейных отношений, пытаясь установить, кто же совершил преступление, ведь у каждой дамы «в шкафу спрятан свой скелет». Неужели убийца — одна из них?

Концерт в день рождения

В 19:00 в концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) в рамках проекта «У рояля» состоится концерт «Волшебство осени с «Аранель» (12+).

Фишка концерта – зрителей усадят прямо на сцене на расстоянии вытянутой руки от артистов. Произведения Л. Бардоша, Г. Форе, М. Глимки и других исполнит трио «Аранель», в составе которого выступают Елена Пушко (гобой), Ульяна Цепелева (флейта), Антур Кочарян (виолончель),. Концертмейстером выступит Ольга Пронина, а песни исполнит блестящая вокалистка Анастасия Пименова, у которой сегодня день рождения. GOROD48 присоединяется к поздравлениям, которых сегодня наверняка будет очень много.

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Анастасия Пименова

Презентация книги под музыку

В 12.00 в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) член Союза российских писателей Татьяна Щеглова презентует свою книгу «Взгляд за окном» (16+).

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Фото vk.ru/lip_dom_muzik

Повесть передаёт мысли и впечатления, сложившиеся за немалую жизнь взрослого человека. Повесть и рассказы в большей степени связаны с музыкой. Читателя ждут семейная сага, исторические музыкальные моменты с именами и биографиями известных композиторов и исполнителей.

На презентации музыкант Андрей Урывский сыграет на валторне. Вход свободный.

Пожилым людям

В 18:00 во дворце культуры «Рудничный» (ул. Одоевского, 10) состоится Вечер отдыха, посвященный Дню пожилых людей (18+).

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Фото Арсения Болдырева, vk.ru/dk_rud

Выступление местных творческих коллективов, рекомендовано с 55 лет.

И дом, и работа

Сотрудники на удалёнке есть в 27% российских компаний, в том числе – в Липецкой области, выяснили в SuperJob. Чаще всего заочный труд используют в Москве – 41% компаний и Санкт-Петербурге – 34% компаний.

В большинстве организаций удалёнщиков немного. В 78% компаний дистанционно работает менее 10% сотрудников. Труд людей, находящихся за границей, используют только 4% компаний.

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Чаще всего из дома работают IT-специалисты – 50%, кадровики и специалисты по управлению персоналом – 19%, бухгалтеры и финансисты – 13%. Далее идут менеджеры по продажам – 12%, сотрудники кол-центров, ИТР – по 10%, маркетологи и рекламщики – 9%, мастера документооборота – 8%, закупщики и аналитики – по 6%, дизайнеры – 5%.

После окончания пандемии COVID-19 появилось предположение, что удалённая работа умрёт или будет сведена к минимуму, но – нет.

Дорогие липчане! Подходит к концу очередная рабочая неделя, но новостей будет ещё много и GOROD48 обо всём успеет рассказать. Наша лента крутится ежедневно 24/7 и, заходя на сайт время от времени, вы можете быть уверенными, что не попустите ничего важного и любопытного. До встречи на популярных электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (1)

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Водовоз
1 минуту назад
Вот спасибо! Напечатали, как просил, даже лучше. По алфавиту!
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