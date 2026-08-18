Сегодня в Липецке: певица встретит День рождения на сцене, презентация книги и удалёнка не умерла

Нас ждут театральная премьера и аномально тёплая погода.

Такими темпами – точно, причём даже не бабье, а самое обычное. Столбик термометра подскочит от +19 до +21 градусов при этом который октябрьский день не выпадет ни капельки дождя!









– пер. Костенко, 13.









– Садоводчество «Центролит», 5, 241, 266.









Бензин





Система gas-monitoring.admlr.lipetsk.ru/reports перестала передавать данные по Липецку, но предупредит, если горючее вдруг имеется в округах области на заправках «Роснефти», «Лукойла», «Teboil» и «Газпрома».









Классическая пьеса, в центре которой взаимоотношения богатой вдовы и обедневшего барина. Правда, последний ради свадьбы представляется богатым помещиком, скрывая свое истинное финансовое положение. При этом жених пытается взять в долг у невесты крупную сумму денег…









В 18:00 в Театре кукол (ул. Гагарина, 74) покажут спектакль не для детей, а для взрослых – «Восемь любящих женщин» (16+).









Фишка концерта – зрителей усадят прямо на сцене на расстоянии вытянутой руки от артистов. Произведения Л. Бардоша, Г. Форе, М. Глимки и других исполнит трио «Аранель», в составе которого выступают Елена Пушко (гобой), Ульяна Цепелева (флейта), Антур Кочарян (виолончель),. Концертмейстером выступит Ольга Пронина, а песни исполнит блестящая вокалистка Анастасия Пименова, у которой сегодня день рождения. GOROD48 присоединяется к поздравлениям, которых сегодня наверняка будет очень много.









Анастасия Пименова

В 12.00 в Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18) член Союза российских писателей Татьяна Щеглова презентует свою книгу «Взгляд за окном» (16+).













Фото vk.ru/lip_dom_muzik

В 18:00 во дворце культуры «Рудничный» (ул. Одоевского, 10) состоится Вечер отдыха, посвященный Дню пожилых людей (18+).









Фото Арсения Болдырева, vk.ru/dk_rud

В большинстве организаций удалёнщиков немного. В 78% компаний дистанционно работает менее 10% сотрудников. Труд людей, находящихся за границей, используют только 4% компаний.







