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В России
25
31 минуту назад

Захарова призвала россиян учитывать текущую обстановку при посещении Азербайджана

Российским гражданам, находящимся в Азербайджане или планирующим поездку туда, необходимо учитывать текущую обстановку.

Российским гражданам стоит учитывать нынешнюю обстановку при посещении Азербайджана, — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Если наши граждане находятся в Азербайджане, если они планируют поездку, то, конечно, нужно тщательно учитывать текущую обстановку», — сказала Захарова.

По ее словам, Москва рассчитывает, что желающие испортить отношения между Россией и Азербайджаном всё же воздержатся от провокационных шагов. Захарова отметила, что провокации наносят серьезный ущерб отношениям между Россией и Азербайджаном, — передает ТАСС.

Российское посольство в Азербайджане принимает звонки и готово предоставлять имеющуюся информацию родственникам и близким людям тех российских граждан, которых задержали в Азербайджане.

«У нас уже на данный момент было 11 обращений от людей, которые опознали на кадрах, которые были распространены средствами массовой информации Азербайджана, своих родственников. 11 обращений было от близких людей и родственников тех, кто был задержан, арестован в Азербайджане. Наше посольство находится с ними на связи и будет находится и дальше», — отметила Захарова.

Азербайджанские силовики 30 июня провели операцию в офисе «Sputnik Азербайджан». Позже сообщалось о задержании двух российских журналистов — главы редакции агентства Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.

Ранее азербайджанское информационное агентство АПА сообщало, что Сабаильский районный суд города Баку избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на четыре месяца в отношении восьми граждан России, задержанных в столице Азербайджана. По его данным, россияне обвиняются в транзите наркотиков из Ирана, их обороте через интернет и кибермошенничестве. Отмечается, что граждане РФ предстали перед судом по отдельности. Они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана во вторник.
Азербайджан
политика
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