Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды
67-летняя пенсионерка перевела мошенникам почти полтора миллиона рублей: мошенник представился её бывшим руководителем
Липецкая вечЁрка: труп в автомобиле, пять отравившихся грибами и второе отключение горячей воды
«Так нельзя!»: бывший главный учитель Липецка выступил против детских садов на первых этажах многоэтажек
Липчанина обманули при покупке котёнка, а жительницу Задонска — при приобретении мотоцикла
В России
64
сегодня, 09:59
ФАС возбудила 21 дело в отношении магазинов сети «Светофор» в разных регионах
14 региональных управлений ФАС предъявили претензии к торговой сети «Светофор» по поводу нарушений антимонопольного законодательства.
Уточняется, что дела возбуждены в ходе проверки ФАС логистических центров «Светофора» на предмет соответствия их деятельности требованиям закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».
Как пояснили в службе, претензии к работе сети выявлены в 14 регионах страны — Якутии, Татарстане, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, Белгородской, Воронежской и других областях.
В числе нарушений — наличие в договорах поставки противоречащих закону условий, таких как оплата товара только после его продажи магазином, покрытие расходов на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика и т.д.
В случае признания вины служба возбудит в отношении дистрибьюторов дела об административных правонарушениях и оштрафует в соответствии с КоАП РФ, — подчеркнули в ФАС.
0
0
0
0
0
Комментарии