Жестко избитая девушка оказалась в больнице

Полицейские задержали по подозрению в нанесении девушке телесных повреждений ее 39-летнего знакомого.



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Оперативники отдела полиции №7 УМВД по Липецку задержали 39-летнего жителя города, обвиняемого по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На него полицейские вышли после того, как получили сообщение из хирургического отделения больницы о поступлении избитой девушки.Оказалось, что липчанку 19 марта возле подъезда на улице Катукова избил ее знакомый. Судя по записи камеры наблюдения, он нанес девушке несколько ударов ногой в грудь.«На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция инкриминируемой ему статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сообщили в областном управлении МВД.