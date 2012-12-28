Сегодня в Липецке: лучший фильм всех времён и народов, «разорвать» работодателей в борьбе за свои права
Липецкая вечЁрка: весенний призыв, лошадь на проезжей части и автобусы с телефонными кабинами
Происшествия
1011
35 минут назад
2
Жестко избитая девушка оказалась в больнице
Полицейские задержали по подозрению в нанесении девушке телесных повреждений ее 39-летнего знакомого.
Оказалось, что липчанку 19 марта возле подъезда на улице Катукова избил ее знакомый. Судя по записи камеры наблюдения, он нанес девушке несколько ударов ногой в грудь.
«На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция инкриминируемой ему статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сообщили в областном управлении МВД.
0
1
4
0
0
Комментарии (2)