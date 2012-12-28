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В России
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11 минут назад
Президент РФ подписал закон о создании в России национального мессенджера
Цифровая платформа объединит в себе функционал популярных мессенджеров, а также государственных и муниципальных услуг.
Документ был опубликован на портале правовой информации. Оператора новой платформы определит правительство РФ. Как следует из закона, сервис должен быть создан на базе отечественного программного обеспечения, а число его ежедневных пользователей должно составлять более 500 тысяч человек.
Национальный мессенджер будет доступен для общения по переписке на русском языке, государственных языках республик в составе РФ или иных языках народов России, а также для телефонных вызовов. На платформе также будет размещаться реклама на указанных языках.
Многофункциональный сервис будет предоставлять пользователям и другие возможности, в том числе по получению государственных и коммерческих услуг. Для этих целей платформу интегрируют с «Госуслугами» и ЕСИА. Это подразумевает, что граждане через приложение смогут получать доступ к сведениям из своих документов - паспорта, студенческого билета и иных документов, выданных организациями и госорганами.
Эти сведения пользователи смогут предъявлять, в частности, для подтверждения возраста и права на льготы, регистрации в отелях и гостиницах, а также в иных ситуациях, требующих подтверждения личности. В документе подчеркивается, что в ситуациях, когда гражданин подтвердил свою личность с помощью нового цифрового сервиса, от него нельзя требовать дополнительно идентифицировать себя с помощью бумажных документов.
У платформы будет и другой функционал. Например, ее можно будет применять для подписания документов с использованием усиленной квалифицированной (или неквалифицированной) электронной подписи. Также приложение станет платформой взаимодействия учащихся и преподавателей школ и колледжей.
Уточняется, что в документе также есть отдельные положения, которые касаются применения функций новой цифровой платформы в Москве. Закон предусматривает, что особенности использования многофункционального сервиса московскими ведомствами могут быть установлены на основании соглашения между мэром города и организацией, отвечающей за функционирование сервиса.
В качестве возможного применения приложения московскими госорганами в законе указано направление горожанам информации и уведомлений для подтверждения совершаемых им действий.
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