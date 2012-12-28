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сегодня, 13:16

В РФ могут убрать украинский язык из школьной программы

Приказ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Минпросвещения планирует исключить из федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) блоки, касающиеся преподавания украинского языка на всех образовательных ступенях, — говорится в приказе ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Изменения вносятся в федеральные образовательные программы на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования в части исключения украинского языка в связи с изменившейся геополитической ситуацией в мире», — уточняется в пояснительной записке.

В пресс-службе Минпросвещения рассказали, что планируется оставить возможность изучения украинского языка в рамках факультативов (внеурочной деятельности), — передает ТАСС.

В частности, в программах образования предлагается признать утратившими силу пункты 52, 68 и 72, которые называются «Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной (украинский) язык».

Кроме того, проектом приказа актуализированы рабочие программы по учебным предметам «История», «Обществознание», «Русский язык», «Литературное чтение» и «Иностранный (французский) язык».

Уточняется, что приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
образование
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язык
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