23-летняя женщина хотела заработать в чат-боте, но нарвалась на мошенницу

Ельчанка отправляла деньги для подключения к системе и покрытия комиссии межгосударственного перевода.

В Ельце в полицию обратилась 23-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, в мессенджере женщине пришло сообщение от неизвестной с ником «Анастасия», которая представилась менеджером компании и предложила заработок в чат-боте.Ельчанка согласилась, после чего Анастасия отправила ей ссылку на вступление в чат-бот. Женщина начала оформлять логотипы. По завершению работы Анастасия отправила якобы реквизиты своей карты, на которую нужно было вывести 14 000 рублей, а остаток можно было перевести на свою карту в качестве вознаграждения. Но ельчанка не смогла этого сделать. Тогда «менеджер» посоветовала для вывода денег пополнить счет личного кабинета. Ельчанка сделала два перевода на 3 751 рубль и 8 950 рублей со своего счета. Но операция опять не прошла.Далее выяснилось, что карта ельчанки не подключена к системе и нужно было оплатить комиссию в 16 500 рублей. Что женщина и сделала. Но деньги снова не поступили на её счет, а Анастасия сказала, что перевод невозможен, так как карта не привязана еще к одной денежной системе. Нужно было сделать «заключительное пополнение» в 27 500 рублей «для покрытия комиссии межгосударственного перевода». Ельчанка выполнила и эти указания. Но никаких денег она так и не получила и обратилась в полицию.Всего женщина потеряла 56 701 рубль. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».