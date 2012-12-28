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Происшествия
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сегодня, 11:05
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23-летняя женщина хотела заработать в чат-боте, но нарвалась на мошенницу
Ельчанка отправляла деньги для подключения к системе и покрытия комиссии межгосударственного перевода.
Ельчанка согласилась, после чего Анастасия отправила ей ссылку на вступление в чат-бот. Женщина начала оформлять логотипы. По завершению работы Анастасия отправила якобы реквизиты своей карты, на которую нужно было вывести 14 000 рублей, а остаток можно было перевести на свою карту в качестве вознаграждения. Но ельчанка не смогла этого сделать. Тогда «менеджер» посоветовала для вывода денег пополнить счет личного кабинета. Ельчанка сделала два перевода на 3 751 рубль и 8 950 рублей со своего счета. Но операция опять не прошла.
Далее выяснилось, что карта ельчанки не подключена к системе и нужно было оплатить комиссию в 16 500 рублей. Что женщина и сделала. Но деньги снова не поступили на её счет, а Анастасия сказала, что перевод невозможен, так как карта не привязана еще к одной денежной системе. Нужно было сделать «заключительное пополнение» в 27 500 рублей «для покрытия комиссии межгосударственного перевода». Ельчанка выполнила и эти указания. Но никаких денег она так и не получила и обратилась в полицию.
Всего женщина потеряла 56 701 рубль. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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