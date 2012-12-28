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сегодня, 11:05
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23-летняя женщина хотела заработать в чат-боте, но нарвалась на мошенницу

Ельчанка отправляла деньги для подключения к системе и покрытия комиссии межгосударственного перевода.

В Ельце в полицию обратилась 23-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Как сообщает ОМВД России по городу Ельцу, в мессенджере женщине пришло сообщение от неизвестной с ником «Анастасия», которая представилась менеджером компании и предложила заработок в чат-боте.

Ельчанка согласилась, после чего Анастасия отправила ей ссылку на вступление в чат-бот. Женщина начала оформлять логотипы. По завершению работы Анастасия отправила якобы реквизиты своей карты, на которую нужно было вывести 14 000 рублей, а остаток можно было перевести на свою карту в качестве вознаграждения. Но ельчанка не смогла этого сделать. Тогда «менеджер» посоветовала для вывода денег пополнить счет личного кабинета. Ельчанка сделала два перевода на 3 751 рубль и 8 950 рублей со своего счета. Но операция опять не прошла.

Далее выяснилось, что карта ельчанки не подключена к системе и нужно было оплатить комиссию в 16 500 рублей. Что женщина и сделала. Но деньги снова не поступили на её счет, а Анастасия сказала, что перевод невозможен, так как карта не привязана еще к одной денежной системе. Нужно было сделать «заключительное пополнение» в 27 500 рублей «для покрытия комиссии межгосударственного перевода». Ельчанка выполнила и эти указания. Но никаких денег она так и не получила и обратилась в полицию.

Всего женщина потеряла 56 701 рубль. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Естественный отбор
7 минут назад
Заработала - а деньги чьи переводила? Деньги мужа? Детские деньги? Алиментные выплаты на ребенка?
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Липчанин
53 минуты назад
Поколение Ютуба
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Бабка Первая
сегодня, 11:16
Вот казалось бы, лет 5-10 ельчанка уже в интернете, а доверия к незнакомцам не растеряла...
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