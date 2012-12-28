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Происшествия
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36 минут назад
Гараж и дом горели в Липецке
Также пожарные тушили мусор и пал сухой травы.
Ближе к полудню в липецком СНТ «Сокол-3» огонь повредил кровлю жилого дома на пяти квадратных метрах.
В течение дня пожарные расчёты выезжали тушить палы сухой травы в Липецке и Добринском округе, дважды — мусор на открытых пространствах — в Грязях и Усманском округе.
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