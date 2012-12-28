Гараж и дом горели в Липецке

Также пожарные тушили мусор и пал сухой травы.

Утром 21 октября в липецком ГК «Автолюбитель» выгорел гараж площадью 21 квадратный метр, сообщает ГУ МЧС по Липецкой области.Ближе к полудню в липецком СНТ «Сокол-3» огонь повредил кровлю жилого дома на пяти квадратных метрах.В течение дня пожарные расчёты выезжали тушить палы сухой травы в Липецке и Добринском округе, дважды — мусор на открытых пространствах — в Грязях и Усманском округе.