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1217
56 минут назад
2

Для пострадавших от атаки БПЛА липчан заработала «горячая линия»

Звонки принимает прокуратура.

Для приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим от атаки БПЛА в прокуратуре Липецкой области работает горячая линия: 8 (4742) 27-34-59.

«В Липецке в результате атаки БПЛА пострадал местный житель. Повреждены остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов, а также здание поликлиники. Прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав граждан и оказание им помощи», — заявили в областной прокуратуре.
воздушная тревога
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Комментарии (2)

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Елена
24 минуты назад
Сколько денег нужно готовить?
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Гагарина 2
27 минут назад
Открыть горячую линию для пострадавших это очень правильно, но в этом сезоне почему-то бросили без поддержки людей, у которых до сих пор проблемы с отоплением. Раньше помню прокуратура также открывала горячую линию.
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