Для пострадавших от атаки БПЛА липчан заработала «горячая линия»

Звонки принимает прокуратура.

Для приема жалоб и оказания правовой помощи пострадавшим от атаки БПЛА в прокуратуре Липецкой области работает горячая линия: 8 (4742) 27-34-59.«В Липецке в результате атаки БПЛА пострадал местный житель. Повреждены остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов, а также здание поликлиники. Прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав граждан и оказание им помощи», — заявили в областной прокуратуре.