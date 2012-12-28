Пострадал 25-летний мужчина, повреждены несколько домов и детская поликлиника: новые данные об атаке БПЛА
Филиалы 4-й поликлиники работают сегодня с перегрузкой из-за закрытой амбулатории на Меркулова
Сегодня в Липецке: какой движухи хотят липчане, горожане просят вернуть в их жизнь ещё одну частичку СССР
Общество
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56 минут назад
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Для пострадавших от атаки БПЛА липчан заработала «горячая линия»
Звонки принимает прокуратура.
«В Липецке в результате атаки БПЛА пострадал местный житель. Повреждены остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов, а также здание поликлиники. Прокуратура региона взяла на контроль соблюдение прав граждан и оказание им помощи», — заявили в областной прокуратуре.
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