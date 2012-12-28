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сегодня, 11:35
Ракета SpaceX взорвалась во время испытаний в Техасе
Тяжелая ракета-носитель SpaceX Starship взорвалась во время статического огневого испытания.
Как заявила сама компания, ракета 18 июня примерно в 23:00 по местному времени (07:00 мск 19 июня) «столкнулась с серьезной аномалией». В результате инцидента никто не пострадал, угроз для жителей близлежащих населенных пунктов нет, — сообщила SpaceX.
В ходе прямой трансляции испытательного полета взорвалась первая ступень ускорителя, а на второй ступени космического корабля Starship произошла серьезная утечка топлива, после чего он вышел из-под контроля и взорвался при входе в атмосферу, — передает РЕН ТВ.
28 мая американская компания SpaceX потеряла контроль над прототипом космического корабля Starship во время девятого испытательного полета.
Гендиректор компании Илон Маск выразил надежду на то, что SpaceX быстро увеличит количество испытательных полетов Starship.
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