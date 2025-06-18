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В России
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сегодня, 14:36
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Депутаты предлагают принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка
Инициатива прозвучала на фоне ужесточения миграционной политики.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что детей мигрантов, которые не знают русского языка, стоит принимать в школу, несмотря на отсутствие этого навыка, — пишет «Газета.Ru».
По его словам, обучая таких детей в школах, педагоги помогут воспитать их.
«На самом деле те, кто плохо знают русский язык, их надо учить русскому языку именно в школах и воспитывать их надо там», – рассказал Затулин.
Он также добавил, что в противном случае воспитывать детей мигрантов будут секты или «подворотни».
По сообщениям председателя Госдумы Вячеслава Володина, 81% детей мигрантов не смогли попасть в школы после того, как экзамен на знание языка для поступления стал обязательным.
Всего было зарегистрировано 1762 человека, допущены — 335. Пришли сдавать 44, с заданиями справились — 27.
Ранее в России призвали не пускать в российские школы детей мигрантов, которым не поставили необходимые прививки. Невролог Павел Хорошев предупредил, что прибывшие в страну дети могут быть инфицированы различными заболеваниями, в связи с чем возможен риск распространения болезней среди сверстников, — передает Lenta.Ru.
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