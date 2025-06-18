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В России
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сегодня, 14:36
4

Депутаты предлагают принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка

Инициатива прозвучала на фоне ужесточения миграционной политики.

В Госдуме раскритиковали идею не пускать в школы плохо говорящих по-русски детей мигрантов.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что детей мигрантов, которые не знают русского языка, стоит принимать в школу, несмотря на отсутствие этого навыка, — пишет «Газета.Ru».

По его словам, обучая таких детей в школах, педагоги помогут воспитать их.

«На самом деле те, кто плохо знают русский язык, их надо учить русскому языку именно в школах и воспитывать их надо там», – рассказал Затулин.

Он также добавил, что в противном случае воспитывать детей мигрантов будут секты или «подворотни».

По сообщениям председателя Госдумы Вячеслава Володина, 81% детей мигрантов не смогли попасть в школы после того, как экзамен на знание языка для поступления стал обязательным.

Всего было зарегистрировано 1762 человека, допущены — 335. Пришли сдавать 44, с заданиями справились — 27.

Ранее в России призвали не пускать в российские школы детей мигрантов, которым не поставили необходимые прививки. Невролог Павел Хорошев предупредил, что прибывшие в страну дети могут быть инфицированы различными заболеваниями, в связи с чем возможен риск распространения болезней среди сверстников, — передает Lenta.Ru.
мигранты
дети
русский язык
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Комментарии (4)

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Как гость
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Екатерина
13 минут назад
Открою этому депутату большой секрет. Эти дети мигрантов нахрен нам в наших школах не нужны даже со знанием русского языка, не говоря уже о не знающих наш язык! Нахрен всех из России гнать, поганой метлой. Пусть у себя в аулах коз пасут и овец.
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Гость
13 минут назад
Нечего вообще детям мигрантов делать в российских школах за нас счёт. Хотят учится - пусть платят деньги.
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русской
14 минут назад
Затулин враг России, из этих маленьких мигрантов вырастут захватчики земли оусской
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Татьяна
14 минут назад
Вот пусть этот затулин за свой счёт и обучает этих отпрысков за свой счёт. Деньги он * за завоз мигрантов, пусть и расплачивается.
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