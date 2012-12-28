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сегодня, 17:03
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Ремонтировавшего школу в Грязях подрядчика включили в реестр недобросовестных

К началу учебного года компания выполнила только часть работ, и те оказались ненадлежащего качества.

Липецкое УФАС России включило строительную компанию в реестр недобросовестных подрядчиков. По данным пресс-службы ведомства, в июне этого года ООО «Вертекс» выиграло аукцион на ремонт в здании школы в Грязях. По условиям контракта подрядная организация обязалась отремонтировать спортзал и санузлы до конца лета за более чем 12 миллионов рублей. Но к установленному сроку компания выполнила только часть работ, и те оказались ненадлежащего качества. Заказчик расторг контракт и обратился в УФАС.

Антимонопольный орган установил, что у подрядчика не было уважительных причин для неисполнения контракта. В результате ООО «Вертекс» включили в список недобросовестных подрядчиков. Компания два года не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.
УФАС
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