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Общество
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сегодня, 17:03
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Ремонтировавшего школу в Грязях подрядчика включили в реестр недобросовестных
К началу учебного года компания выполнила только часть работ, и те оказались ненадлежащего качества.
Антимонопольный орган установил, что у подрядчика не было уважительных причин для неисполнения контракта. В результате ООО «Вертекс» включили в список недобросовестных подрядчиков. Компания два года не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.
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