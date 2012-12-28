Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
Выходные в Липецке: как работают поликлиники, почта, полиция, куда сходить и где повеселиться
В России
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56 минут назад
На пожаре в Московской области погибли пятеро детей
По данным следствия, 13 июня в ходе тушения пожара в деревянном жилом доме в поселке Куровское Орехово-Зуевского городского округа были обнаружены тела пяти детей.
"Самому младшему из них 2 месяца, старшему – 17 лет. Мать детей с ожогами доставлена в городскую больницу", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. После тушения пожара следователи и криминалисты приступят к осмотру места происшествия. Причины возгорания устанавливаются.
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