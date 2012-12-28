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В России
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сегодня, 18:36
Беспилотник ВСУ ударил по АЗС в Белгороде
"По предварительной информации, пострадали пять человек, один из них погиб", - сказали в МЧС. Во время атаки беспилотника заправка частично обрушилась.
Поисково-спасательные работы на АЗС завершены, площадь обрушения составила 50 кв. м. На месте работали 50 спасателей и 23 единицы техники.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. "Произошло обрушение здания. Из-под завалов спасатели извлекли тело женщины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - написал глава региона в Telegram-канале.
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