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сегодня, 14:15
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В Липецке арестовали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки

Преступление было совершено 12 лет назад.

Правобережный районный суд до 24 февраля арестовал 42-летнего уроженца республики Узбекистан, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки, совершенном 12 лет назад. Действия мужчины квалифицированы по пункту «а» части третьей статьи 131 УК РФ — изнасилование несовершеннолетней.

Мужчину задержали 13 января в Москве. Следствие вышло на него благодаря генетической экспертизе. 

«По данным следствия, преступление было совершено в июле 2012 года в одном из сел Липецкой области. Жертвой стала 15-летняя девочка», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Александр Н.
49 минут назад
Ничего человеческого.
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ххх
49 минут назад
мда... вовремя..... а девочке/ теперь уже женщине - психологического и душевного здоровья....
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