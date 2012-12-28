Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Трое подростков отметили Крещение алкоголем и психотропными препаратами и едва не отдали Богу души
Происшествия
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сегодня, 14:15
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В Липецке арестовали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки
Преступление было совершено 12 лет назад.
Мужчину задержали 13 января в Москве. Следствие вышло на него благодаря генетической экспертизе.
«По данным следствия, преступление было совершено в июле 2012 года в одном из сел Липецкой области. Жертвой стала 15-летняя девочка», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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