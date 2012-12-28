В Липецке арестовали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки

Преступление было совершено 12 лет назад.

Правобережный районный суд до 24 февраля арестовал 42-летнего уроженца республики Узбекистан, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки, совершенном 12 лет назад. Действия мужчины квалифицированы по пункту «а» части третьей статьи 131 УК РФ — изнасилование несовершеннолетней.Мужчину задержали 13 января в Москве. Следствие вышло на него благодаря генетической экспертизе.«По данным следствия, преступление было совершено в июле 2012 года в одном из сел Липецкой области. Жертвой стала 15-летняя девочка», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.