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В России
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48 минут назад
Пассажир разнес автомобиль такси пожарным багром
По данным следствия, инцидент произошел ночью 28 мая 2025 года на АЗС в селе Корекозево. Подозреваемый, будучи пассажиром такси, из-за отказа водителя продолжить поездку (по причине поломки автомобиля), умышленно разбил стекло машины пожарным багром.
В результате действий злоумышленника владельцу транспортного средства был нанесен существенный материальный ущерб, сообщает ik.news/kaluga.
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