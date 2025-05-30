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На теплоходе «Булгаков» отравились 100 человек
Жалобы на симптомы — тошноту, диарею и слабость — начали поступать уже в середине рейса. В городе Углич зафиксировано 19 обращений, включая несовершеннолетних. Двум отдыхающим предлагалась госпитализация, но они отказались от стационарного лечения. Несмотря на случаи заболевания, судно продолжило маршрут и прибыло в столицу без изменений в расписании.
По сообщению Роспотребнадзора, в первые сутки после начала эпидемиологического расследования лабораторно установлен возбудитель инфекции — норовирус.
В ходе расследования возбуждено уже два уголовных дела. При этом в СМИ появляются возможные объяснения вспышки кишечной инфекции. Например, по данным некоторых источников, часть членов команды работала без медицинских книжек, что подтвердили в Роспотребнадзоре.
Информация о выявленных нарушениях передана в правоохранительные органы.
Роспотребнадзор заявил, что ситуация остается под строгим контролем. Противоэпидемические мероприятия продолжаются в сотрудничестве с другими службами и ведомствами.
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