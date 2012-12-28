В Липецкой области сухо и до +33

Антициклон принес в регион жаркую погоду.



В ближайшие трое суток в Липецкой области антициклон продолжит влиять на погоду, температура продолжит постепенно расти. Осадков не ожидается. Среднесуточные температуры составят 23-24 градуса тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8 м/сек, днем 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью составит от +12 до +17 градусов, днем —от +28 до +33.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью — от +13 до +15 градусов, днем — от +30 до +32.День 1 июля стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году — 6 градусов тепла.