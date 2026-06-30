Происшествия
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46 минут назад
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Две машины и мотоцикл попали в ДТП на кольце улиц Металлургов и 9 Мая
Причиной аварии могла стать техническая жидкость на асфальте.
По словам очевидцев, сначала столкнулись автомобили «Хёндай» и «Датсун». Чуть позже потерял управление водитель мотоцикла. Причиной аварий могло стать пятно технической жидкости на проезжей части, из-за которого шины по асфальту просто скользили.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, аварии обошлись без пострадавших.
— Упавший мотоциклист после осмотра врачей был отпущен домой, — сказали в полиции.
Позже на место происшествия приехали пожарные и смыли опасную жидкость с проезжей части.
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