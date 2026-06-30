Две машины и мотоцикл попали в ДТП на кольце улиц Металлургов и 9 Мая

Причиной аварии могла стать техническая жидкость на асфальте.

Утром 30 июня на кольцевой развязке улиц Металлургов и 9 Мая в Липецке произошло два ДТП.По словам очевидцев, сначала столкнулись автомобили «Хёндай» и «Датсун». Чуть позже потерял управление водитель мотоцикла. Причиной аварий могло стать пятно технической жидкости на проезжей части, из-за которого шины по асфальту просто скользили.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, аварии обошлись без пострадавших.— Упавший мотоциклист после осмотра врачей был отпущен домой, — сказали в полиции.Позже на место происшествия приехали пожарные и смыли опасную жидкость с проезжей части.