Общество
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59 минут назад
В районах Карьера и Опытной Станции отключат холодную воду
Аварийные ремонтные работы на своих сетях будет проводить «РВК-Липецк» по адресам: улица Новотепличная, 60, улица Загородная, 7, улица Шкатова — без холодной воды временно останутся жители Карьера и Опытной Станции, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
1 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 7, 20 по улице Добровской, № 10 по улице Светлова, № 6 по улице Московской, №№ 4, 44 по улице Грибной, обесточат улицы Железногорскую, Бурлакова, Патриотическую, Писарева, Тихую, Ярославскую, 1 Мая, 300-летия флота России, адмирала Апраксина, Кирова, Комарова, Краеведческую, Провинциальную, Учительскую, садоводчество «Цементник». В Сселках не будет света на улицах Космонавтов, Ленина, Лесной, Набережной, Пушкина, Советской.
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