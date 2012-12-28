В районах Карьера и Опытной Станции отключат холодную воду

Аварийные ремонтные работы на своих сетях будет проводить «РВК-Липецк» по адресам: улица Новотепличная, 60, улица Загородная, 7, улица Шкатова — без холодной воды временно останутся жители Карьера и Опытной Станции, предупредили в компании.





С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 88 по улице Тельмана, № 1а по проезду Шишкина, в частном секторе улиц Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Гранитной, Щорса, 2-й Гранитной, Железнодорожной, Одесской, Совхозной, Станционной, Трубной, Пугачева, Лебедянской, Гусева, Железнякова, Селекционной, Загородной, проездов Шишкина, Цветочного, переулков Рылеева, Макаренко, Пестеля.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.1 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 7, 20 по улице Добровской, № 10 по улице Светлова, № 6 по улице Московской, №№ 4, 44 по улице Грибной, обесточат улицы Железногорскую, Бурлакова, Патриотическую, Писарева, Тихую, Ярославскую, 1 Мая, 300-летия флота России, адмирала Апраксина, Кирова, Комарова, Краеведческую, Провинциальную, Учительскую, садоводчество «Цементник». В Сселках не будет света на улицах Космонавтов, Ленина, Лесной, Набережной, Пушкина, Советской.