За ДТП с дворнягой ответит оператор платного участка трассы

После столкновения с собакой автомобиль ушел в занос и врезался в дорожное ограждение.

Елецкий городской суд взыскал с оператора платного участка трассы – ООО «ОССП» 314,8 тысячи рублей в пользу попавшего в ДТП водителя. Машина получила значительные повреждения в результате наезда на бродячую собаку, внезапно выбежавшую под колеса на платном участке дороги. После столкновения с собакой автомобиль ушел в занос и врезался в дорожное ограждение.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, изначально водитель требовал возмещения ущерба от администрации Елецкого округа, аргументируя это тем, что она не исполнила свои обязанности по отлову безнадзорных животных. Но суд установил, что обязанности по содержанию платного участка дороги возложены на его оператора – ООО «ОССП».Вины водителя в произошедшей аварии не было: он двигался с разрешенной скоростью, не имел технической возможности предотвратить наезд на животное, действовал правильно, снижая скорость.Также автомобилист заплатил за проезд по платному участку и оператор был обязан обеспечить ему беспрепятственный проезд по дороге.