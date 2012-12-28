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Звёздный гость, красавица-судья и волевая победа «Металлурга»
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34 минуты назад

Звёздный гость, красавица-судья и волевая победа «Металлурга»

Выход на поле темнокожего футболиста-блогера перевернул игру на 180 градусов – видео всех голов.

Победа «Металлурга» на своём поле над столичной «Родиной-3» получилась волевой и красивой – 3:2.

Жаль только большую часть матча пришлось играть при пустых трибунах. За минуту до начала игры в Липецке была объявлена ракетная опасность и зрителей попросили покинуть стадион. Минут через 20 был дан отбой тревоге, народ начали запускать обратно, хотя количество заметно поубавилось: по официальным данным на стадион пришли «всего» 1 420 болельщиков. Но спустя 10 минут и их пришлось повторно провожать за пределы арены из-за новой воздушной угрозы, причём теперь – окончательно.

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В начале игры липчан неистово поддерживала местная публика, в том числе - активный фанатской сектор, заметно разросшийся в последнее время

Команды больше часа ожидали в подтрибунном помещении отмены красного уровня, и только тогда сумели возобновить встречу.

«Металлург» к тому моменту уже проигрывал – 0:1 после грубой ошибки 19-летнего центрального защитника Александра Данилова, который нерасчётливо попытался отбросить мяч назад своему вратарю Никите Яворскому, а по факту вывел на ударную позицию хавбека гостей Вагана Манукяна, который «расстрелял» пустые ворота.

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Радость гостей в начале матча

Герой матчевого журнала (программки к игре) Данилов вообще неудачно провёл игру: ошибся, а под конец тайма захромал и был вынужденно заменён на Матвея Ивашова, который занял место в центре полузащиты, а капитан команды Дмитрий Пахомов отошёл на позицию в центре обороны.

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Данилов на обложке журнала, в котором пресс-служба липчан красиво обыграла название команды соперников. По этим журналам и предлматчевому антуражу перед стадионом липчане однозначно одни из лучших во втором дивизионе.

Вынужденная пауза пошла на пользу «Металлургу»: у липчан чаще стали проходить атаки и гол не заставил себя долго ждать. На 18-й минуте самый креативный игрок липчан Даниил Григорьев в середине поля ушёл от двух оппонентов и выдал филигранную длинную передачу на Дениса Сёмина. Опытный нападающий превратил ей в навес с левого фланга, а набежавший Владислав Агалаков головой пробил в противоход вратарю, забив свой 4-й гол в сезоне – 1:1.



К слову Агалаков по итогам игры заработал невиданный Рустат-индекс - показатель технико-тактических действий на поле, он у него составил 220 баллов – рекорд среди футболистов «Металлурга» в текущем первенстве. Во второй лиге отличным считается показатель уже в 190 баллов.

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Владислав Агалаков

В первом тайме «Металлург» ещё раз ошибся в обороне: одного из защитников обыграли на фланге и столичный форвард Вячеслав Худоклинов по-хоккейному с «пятачка» замкнул прострел – 1:2.

Более того: до перерыва гости могли максимально осложнить жизнь «Металлургу»: на 43-й минуте Худоклинов выходил один на один с Яворским, катнул мяч под вратарём и уже видел его в сетке, но снаряд прокатился рядом со штангой. Если бы разрыв увеличился до двух мячей, липчанам пришлось бы совсем тяжко.

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Момент Худоклинова, чуть было не ставший для нас роковым

Во втором тайме «Металлург» владел инициативой, но остроты явно не хватало. В тех же редких моментах, когда липчанам удавалось пробиться сквозь плотную оборону москвичей, в которой выделялся 198-сантиметровый Максим Белковский, надежно действовал вратарь Никита Павлов, воспитанник липецкого футбола.

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Все перевернул с ног на голову выход на замену на 78-й минуте темнокожего хавбека Артёма Нтумбы. Спустя всего минуту Артём, в прошлом футболист «Медиалиги», известный так же, как блогер Пантера, электричкой пронёсся по левому флангу и выдал высокий навес в штрафную. И безупречный до этого мгновения Белковский вдруг… срезал мяч в собственные ворота – 2:2.



«Металлург» ещё немного поднажал и забил победный гол. Сначала на ударную позицию выскочил Ивашов – Павлов среагировал на удар под перекладину и перевёл мяч на угловой. Но это была только отсрочка. Дмитрий Савин навесил с угла поля и Максим Веденеев в высоченном прыжке вколотил в сетку победный мяч – 3:2!



К слову, «Металлург» первым среди всех команд-участниц турнира преодолел отметку в 100 угловых за сезон, и количество перешло в качество. Несколько голов в сезоне «сталевары» забили именно после корнеров.

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22-летний экс-защитник "Спартака-2" и "Кубани" Максим Веденеев в Липецке забил свой первый мяч в профессиональном футболе и сразу - победный.

Победу липчане добыли даже без двух игроков основного состава Ильнура Бадртдинова и Алексея Скворцова, отбывавших дисквалификации на один матч из-за удалений в прошлом туре

«Металлург» подпортил дебют обновлённому тренерскому штабу «Родины-3»: в Липецке первый матч в качестве самостоятельного наставника проводил экс-защитник московского «Динамо» Александр Димидко. Куда известнее – его помощник, третий бомбардир в истории сборной России, 4-кратный чемпион России в составе «Спартака» Владимир Бесчастных.

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Бесчастных (в центре) - самая колоритная фигура на скамейке москвичей

– «Металлург» мне понравился, – сказал после игры экс-форвард немецкого «Вердера», испанского «Расинга» и турецкого «Фенербахче», – Видно, что команда использует не «бей-юеги», а играет в красивый футбол, что во втором дивизионе не так часто встретишь. У нас были сегодны шансы: если бы забили при счёте 2:1, то могли бы увезти очки.

В составе липецкой команды Бесчастных отметил Даниила Григорьева и затерзавшего левый фланг рывками и подачами, автора победной голевой передачи Дмитрия Савина.

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Григорьев на этот раз не забил, но держал высокую марку и привычно выделялся на поле

Еще одним примечательным гостем стала… боковой арбитр Екатерина Бибикова. 36-летнюю уроженку Симфорополя, последние несколько лет представляющую Краснордар, считают чуть ли не главной красавицей российского футбола. Судья она тоже топовый, особенно в женском футболе, в котором недавно обслуживала на линии финал Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА (1:0). В Липецк Бибикова приехала во второй раз и вновь принесла липчанам удачу: в прошлом году при ней «сталевары» победили столичное «Строгино» – 3:0.

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В заключение немного о названии соперника. Да, это третий состав, но первый в сезоне-2025/26 завоевал путевку в российскую Премьер-Лигу, второй на виду в буфере, при этом его ближайшая задача - выход в первый дивизион (вместо главной «Родины»). В «Родине-3» собраны футболисты, которые способны пройти по этой клубной вертикали и в перспективе дорасти до РПЛ. Так, на замену вышел лучший бомбардир «подгруппы №3» Антон Камышенко (9 голов, 2 - с пенальти), которого «родные» в своё время выкупили у столичного «Локомотива» за 15 тысяч евро (ок. 1,1 миллиона рублей по нынешнему курсу). В «Металлурге» таких дорогих футболистов нет.

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Победное фото из раздевалки "Металлурга"

Липчане остались на 4-й строчке в турнирной таблице, заключительный матч первого круга проведут в субботу, 4 июля, в гостях у «Орла» (9-е место), после чего в турнире наступит трехнедельная пауза.

«Металлург» – «Родина-3» – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 — Манукян, 5. 1:1 – Агалаков, 18. 1:2 – Худоклинов, 30. 2:2 – Белковский (аг), 79. 3:2 – Веденеев, 83.

«Металлург»: 1. Яворский. 76. Ананьев (10. Потапов, 46). 5. Ермилов. 70. А. Данилов (27. Ивашов, 43). 37. Веденеев. 8. Пахомов (к). 13. Дан.Григорьев. 31. Подзолков (20. Нтумба, 78). 88. Савин. 23. Агалаков. 7. Д. Сёмин (22. Сазонов, 59).

«Родина-3»: 1. Павлов. 70. Атаманский (к). 3. Колобов (18. Тюкаев, 86). 4. Белковский. 27. И. Макаревич. 96. Высоченко. 11. Вахитов (77. Камышенко, 64). 23. Манукян. 19. Андреев. 13. А. Казанцев (90. Шарапов, 86) . 22. Худоклинов (17. К. Воробьёв, 74).

Предупреждения: Агалаков, 90+ («Металлург»)

Судьи С. Колесник (Санкт-Петербург), Д. Машьянов (Вологда), Е. Бибикова (Краснодар). Инспектор Д. Тарасов (Тамбов).

27 июня. Липецк. Центральный стадион «Металлург». 1 420 зрителей, с 10-й минуты зрителей.
Футбол
«Металлург»
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