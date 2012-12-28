Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красный уровень в Липецке был объявлен на 10 минут
Происшествия
Водитель и 13 пассажиров автобуса «Елец — Воронеж» пострадали в ДТП
Происшествия
За убийство бабушки внучке светит лишение свободы сроком до 15 лет
Происшествия
Знаменитый липецкий педагог и в 76 лет стал призёром первенства России по самбо
Спорт
Бывший вице-мэр Липецка назначен министром строительства и архитектуры области
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший на стройке, повышение стоимости проезда и День пограничника
Общество
В Ельце и Елецком районе — угроза атаки БПЛА
Происшествия
В дело о строительстве ЖК «Турист-2» включилась полиция
Общество
Следком попросил Госинспекцию труда подключиться к расследованию гибели строителя в ЖК «Авторский»
Происшествия
Сегодня в Липецке: будет страшно, стриптиз, какие профессии выбирают циничные карьеристы
Общество
Читать все
В дело о строительстве ЖК «Турист-2» включилась полиция
Общество
Городские спасатели достали застрявшего между гаражами щенка
Происшествия
Концессионер возобновил модернизацию трамвайной сети Липецка
Общество
Ельчанин попался на «Ленд Крузере» с поддельными номерами
Происшествия
45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
Происшествия
Комплексным благоустройством Липецка займутся две компании — муниципальная и частная
Общество
На улице Звёздной дерево упало на автомобиль
Происшествия
2 июня в пригороде Липецка будут уничтожать взрывоопасные предметы: возможны хлопки
Общество
Трагедия в Трактором: возбуждено уголовное дело
Происшествия
В Ссёлках отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
116
53 минуты назад

В Ссёлках отключат холодную воду

30 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители Ссёлок, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 2 по улице Ракитной, № вл. 2 по улице 300-летия флота России, № 17 по улице Палисадной. Также подачу холодной воды в этот период ограничат жителям частного сектора улиц Апраксина, Мартынова, Борковского, Сенявиных, Высоцкого, Гагарина, Жемчужной, Заповедной, Знаменской, Мазурука, Изобильной, Кипарисовой, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Листопадной, Лютиковой, Кольцова, Набережной, Покровской, Поэтической, Провинциальной, Пушкина, Пшеничной, Ракитной, Сибирской, Советской, Сокольской, Учительской, Хрустальной, Цветаевой, 1 Мая, переулков Благодарного, Краснозоренского, Лазурного. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

отключения
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Перевозчики просят увеличить стоимость проезда в Липецке на 3-4 рубля
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Говорит Липецк
Какая улица в Липецке самая красивая?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить