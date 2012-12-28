В Ссёлках отключат холодную воду

30 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители Ссёлок, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 2 по улице Ракитной, № вл. 2 по улице 300-летия флота России, № 17 по улице Палисадной. Также подачу холодной воды в этот период ограничат жителям частного сектора улиц Апраксина, Мартынова, Борковского, Сенявиных, Высоцкого, Гагарина, Жемчужной, Заповедной, Знаменской, Мазурука, Изобильной, Кипарисовой, Кирова, Комарова, Космонавтов, Краеведческой, Ленина, Лесной, Листопадной, Лютиковой, Кольцова, Набережной, Покровской, Поэтической, Провинциальной, Пушкина, Пшеничной, Ракитной, Сибирской, Советской, Сокольской, Учительской, Хрустальной, Цветаевой, 1 Мая, переулков Благодарного, Краснозоренского, Лазурного.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.