Следком попросил Госинспекцию труда подключиться к расследованию гибели строителя в ЖК «Авторский»
45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
Общество
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53 минуты назад
В Ссёлках отключат холодную воду
30 мая «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся жители Ссёлок, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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