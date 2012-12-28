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сегодня, 12:16
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Больше половины липецких девятиклассников решили сдавать два экзамена

И продолжить обучение не в школе, а в колледжах и техникумах.

Сегодня у девятиклассников начались выпускные экзамены: ОГЭ открыл экзамен по иностранным языкам. Как сообщили в пресс-службе министерства образования Липецкой области, особенность этой экзаменационной кампании — участие региона в пилотном проекте по расширению доступности среднего профессионального образования: для получения аттестата выпускникам 9-х классов достаточно сдать экзамены только по двум обязательным предметам. Ребята, которые захотят продолжить обучение в 10 классе, будут сдать экзамены еще по двум предметам по выбору.

Два экзамена и обучение в колледжах и техникумах выбрали больше половины девятиклассников Липецкой области. Увеличены и контрольные цифры приема на обучение в колледжах и техникумах. Более 7 700 мест – бюджетные.

Основная волна ЕГЭ начнётся 23 мая. На ЕГЭ зарегистрировалось более 4,7 тысячи человек, из них около 4,5 тысячи – выпускники текущего года.

Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, 3 и 4 июля будут днями пересдач.

Для проведения ЕГЭ в Липецкой области организовано 32 пункта в образовательных организациях. Самым массовым учебным предметом по выбору среди участников ЕГЭ в 2025 году вновь стало обществознание. Второе место заняла биология. Каждый пятый выпускник будет сдавать физику. В пятерку лидеров также вошли химия и информатика.

В министерстве образования также напомнили, что как и в прошлом году, при получении сигнала «Красный уровень» во время проведения итоговой аттестации экзамен может быть как продолжен, так и перенесен на другой день. Все действия будут согласованы с Рособрнадзором.

В этом году на каждом пункте проведения экзаменов будут присутствовать представители родительской общественности. Рособрнадзор разработал QR-код для обратной связи по нарушениям на ЕГЭ. Он будет размещён в пунктах проведения экзаменов.

Участники экзамена и их родители смогут сообщить о замеченных нарушениях в день экзамена через портал обратной связи на «Госуслугах».
ОГЭ
ЕГЭ
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Комментарии (15)

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Дед
сегодня, 13:20
Ученье свет ! А неученых тьма !
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Мы
сегодня, 13:16
Сдаём 4 экзамена. Но бюджетных мест не увеличено по факту. В металлургическом колледже отделение логистики в том году было 5 групп и платные. В этом году одна группа 30 человек и бесплатно. О каком увеличении идёт речь?
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Нервная мать
сегодня, 13:10
Моя бабушка училась в годы войны. Радостью было учиться и получать знания. Мечтой было высшее образование, но не было возможности его получить. Люди тянулись к знаниям. Сейчас преподносят с радостью о том, что дети идут в средние проф. учреждения, где получат рабочую специальность. Рабочую. Радостно? Родители по уши в кредитах, учеба перешла на коммерческую основу, количество бюджетных мест в вузах тает год от года. Но мы должны радоваться, что на кусок хлеба уж научат, что экзамены не нужно сдавать.
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Сеня
57 минут назад
работай иди!
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Нервная мать
12 минут назад
работай иди! Сам иди работай, я доработала почти. Уж на пенсии была бы скоро, если бы не увеличили. А ты работай. Мужикам пахать до заката.
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Ель Сибирская
57 минут назад
После колледжей многие идут в вузы.
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Савелий
сегодня, 13:02
Зачем вообще учиться? 3 -х классов церковно-приходской школы вполне достаточно. Так наши предки жили. Ценности (традиционные) не меняем!
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Нервная мать
сегодня, 13:12
В Ваших словах и сарказм, и вся правда жизни.
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дилетант
сегодня, 13:02
насколько выбор девятиклассников уйти из школы добровольный ? в мое время ставили перед фактом - из четырех девятых создают два десятых, лишние на выход.
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рита
сегодня, 12:57
правильно делают нечего там делать в школе два последних года потеря времени да еще с егэ нервы
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Элиот
сегодня, 12:47
Вся проблема в том, что большая часть мест в колледжах, всё-таки платная. Есть бесплатные, но это в основном, специальности связанные с НЛМК. т.е государство переложило финансирование за обучение молодых липчан со своих плеч, на плечи родителей.
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ВИТА
сегодня, 12:28
Лучше сразу идти работать. Я сирота, сразу пошла работать, не сожалею об этом.
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житель
сегодня, 13:11
у меня учительница была сиротой, хороший человек, ее сын в Чечне был.
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Мирон
42 минуты назад
у меня учительница была сиротой, хороший человек, ее сын в Чечне был. Постарше станете, узнаете, что такое не иметь высшего образования. Если что и в уборщицы не возьмут, и будете с красными носами на рынке торговать. А пока молодые и образование не надо.
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140
10 минут назад
Постарше станете, узнаете, что такое не иметь высшего образования. Если что и в уборщицы не возьмут, и будете с красными носами на рынке торговать. А пока молодые и образование не надо. Вас послушать,так все должны быть с высшим образованием,а рабочие профессии, по вашему ,совсем не нужны?
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