Сегодня в Липецке: вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, кто из коллег на работе самый вредный
Общество
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сегодня, 12:16
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Больше половины липецких девятиклассников решили сдавать два экзамена
И продолжить обучение не в школе, а в колледжах и техникумах.
Два экзамена и обучение в колледжах и техникумах выбрали больше половины девятиклассников Липецкой области. Увеличены и контрольные цифры приема на обучение в колледжах и техникумах. Более 7 700 мест – бюджетные.
Основная волна ЕГЭ начнётся 23 мая. На ЕГЭ зарегистрировалось более 4,7 тысячи человек, из них около 4,5 тысячи – выпускники текущего года.
Основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июля, 3 и 4 июля будут днями пересдач.
Для проведения ЕГЭ в Липецкой области организовано 32 пункта в образовательных организациях. Самым массовым учебным предметом по выбору среди участников ЕГЭ в 2025 году вновь стало обществознание. Второе место заняла биология. Каждый пятый выпускник будет сдавать физику. В пятерку лидеров также вошли химия и информатика.
В министерстве образования также напомнили, что как и в прошлом году, при получении сигнала «Красный уровень» во время проведения итоговой аттестации экзамен может быть как продолжен, так и перенесен на другой день. Все действия будут согласованы с Рособрнадзором.
В этом году на каждом пункте проведения экзаменов будут присутствовать представители родительской общественности. Рособрнадзор разработал QR-код для обратной связи по нарушениям на ЕГЭ. Он будет размещён в пунктах проведения экзаменов.
Участники экзамена и их родители смогут сообщить о замеченных нарушениях в день экзамена через портал обратной связи на «Госуслугах».
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