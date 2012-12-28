Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Атмосферный фронт принесет в Липецкую область на один день дожди с грозами
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: наследие пещерных людей и знаменитое липецкое кумовство
Общество
34-летний мужчина покончил с собой
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил провести проверку по видео с разборками у «Звёздного»
Происшествия
Ребенок на самокате попал под машину в 9-м микрорайоне
Происшествия
Кражу кошелька из корзины в магазине записала камера наблюдения
Происшествия
В столкновении внедорожника «Ниссан» и грузовика «Форд Транзит» пострадали три человека
Происшествия
С бывшего полицейского взыскали 50 000 рублей за незаконное задержание и досмотр женщины
Происшествия
В Липецке спасли жизнь новорожденного весом всего 480 граммов
Общество
Читать все
Раскопка «Квадры» сузила дорогу по улице Советской до двух полос
Общество
34-летний мужчина покончил с собой
Происшествия
Лишённый прав водитель сбил женщину-пешехода и уехал
Происшествия
Из реки Воронеж достали 660 метров рыболовных сетей
Общество
Столкнувшиеся фура и трактор полностью заблокировали движение на альтернативной дороге трассы «Дон»
Происшествия
На улице 50 лет НЛМК заметили лося
Общество
На склоне Каменного лога сгорел скутер
Происшествия
Липецкое УФАС России выявило картельный сговор при заключении контрактов почти на 12 миллионов рублей
Общество
«Фасад демонтирован, подрядчик завозит материалы для нового»: губернатор рассказал о ходе ремонта здания аэропорта
Общество
В случае угрозы БПЛА выпускников могут отпустить с экзамена c его переносом на резервный день
Общество
Читать все
Общество
76
20 минут назад

В случае угрозы БПЛА выпускников могут отпустить с экзамена c его переносом на резервный день

При объявлении красного уровня опасности возможны два варианта развития событий.

На оперштабе в правительстве Липецкой области сегодня утвердили алгоритм действий при угрозе БПЛА во время экзаменов. Накануне этот вопрос уже обсуждали в управлении образования и науки Липецкой области

Как сообщает пресс-служба правительства, при объявлении жёлтого уровня опасности экзамен не прерывается. При объявлении красного уровня всех, кто находится в пункте проведения, эвакуируют в укрытие. Экзаменационные материалы остаются на партах, а на доске фиксируется время прекращения экзамена.

После отмены сигнала ученики либо возвращаются в классы и пишут работы дальше, либо их отпускают домой с переносом экзамена в резервный день.

Окончательно данный вопрос будет решаться совместно с руководителем Рособрнадзора и председателем государственной экзаменационной комиссии Липецкой области.
ЕГЭ
БПЛА
воздушная опасность
жёлтый уровень
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru