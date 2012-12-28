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В случае угрозы БПЛА выпускников могут отпустить с экзамена c его переносом на резервный день
Общество
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20 минут назад
В случае угрозы БПЛА выпускников могут отпустить с экзамена c его переносом на резервный день
При объявлении красного уровня опасности возможны два варианта развития событий.
Как сообщает пресс-служба правительства, при объявлении жёлтого уровня опасности экзамен не прерывается. При объявлении красного уровня всех, кто находится в пункте проведения, эвакуируют в укрытие. Экзаменационные материалы остаются на партах, а на доске фиксируется время прекращения экзамена.
После отмены сигнала ученики либо возвращаются в классы и пишут работы дальше, либо их отпускают домой с переносом экзамена в резервный день.
Окончательно данный вопрос будет решаться совместно с руководителем Рособрнадзора и председателем государственной экзаменационной комиссии Липецкой области.
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